Festival Maker Faire Prague nabízí největší koncentraci kreativity

Dvě světové ženské legendy v kreativní práci s technologiemi

O tom, že technologie nejsou jen doména mužů, se na festivalu Maker Faire Prague 2019 přesvědčíme například díky úspěšným českým projektům Czechitas a wITches. S podporou americké ambasády se ale letos setkáme i se dvěma ženskými legendami světového rozměru.

V sobotu od 15 hodin vystoupí na hlavním pódiu Stefania Druga, výzkumnice a reformátorka v oblasti vzdělání, která pomohla založit globální komunitu pro vzdělávání makerů ve 40 zemích, včetně 10 zemí Afriky. Její přednáška „Hraní, bastlení a vynalézání s umělou inteligencí“ a následně workshop „Umělá inteligence pro rodiny“ se bude týkat platformy Cognimates, otevřené platformy pro vzdělávání v umělé inteligenci, který vytvořila na věhlasném pracovišti Media Lab univerzity MIT.

V neděli od 14 hodin pak vystoupí americká youtuberka Estefannie, programátorka a inženýrka z Houstonu v Texasu, která ráda staví přetechnizované stoje a při tom dokumentuje proces učení, prototypování, testování, chybování a tvoření na svém YouTube kanálu Estefannie Explains It All. Bude vyprávět o své cestě makera a jak pro ni bylo důležité dělat chyby a rozbíjet věci, aby mohla stavět něco nového. Bude své posluchače ponoukat, aby vyšli ze své komfortní zóny, pustili se do vlastních projektů a nebáli se při tom dělat chyby.

Na workshopy se můžete přihlásit předem

Aktivity pro celou rodinu najdou návštěvníci festivalu Maker Faire Prague v podstatě u každého stánku. Navíc se mohou při procházení areálem těšit třeba na novou hru Maker Caching a hledat skryté poklady s pomocí elektronického festivalového odznaku. Na workshopech si mohou návštěvníci vyrobit například svíticí náušnice, uchošťourové dělo, auto poháněné pastičkou na myši, kráčejícího robota nebo vlastní kožený pásek. Některé workshopy jsou však časově i kapacitně omezené a uskuteční se ve vyhrazených zónách. Proto je dobré návštěvu dobře naplánovat a předem se přihlásit prostřednictvím webových stránek festivalu.

Maker Faire je největší světová přehlídka novodobého kutilství a kreativity, která se pořádá od roku 2006 v mnoha městech po celém světě. Vstupenky na Maker Faire Prague 2019 můžete koupit za zvýhodněnou cenu předprodeji v síti Goout. Samotný festival se bude konat v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha v sobotu 22. 6. a v neděli 23. 6. od 10.00 do 18.00.