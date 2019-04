Rekordní rozpočet

Toho, kdo sérii Game of Thrones zná, zřejmě ani nepřekvapí, že se jedná o nejdražší seriál současnosti a druhý nejnákladnější seriál všech dob (dražší byl pouze Pacific). Obecně se ví, že počítačové efekty a historicko-fantastická výprava mohou přijít draho, a v případě Game of Thrones to platí dvojnásob.

Draci, dechberoucí bitvy a nádherné kostýmy. A co teprve když připočítáme platy jednotlivých herců, jejichž ztrátu zájmu si televizní společnost HBO rozhodně nemohla dovolit. Aby si navíc udržela sledovanost, byla televize nucena postupně zvyšovat i laťku dějové kvality a vizuality, kterou první sérií nastavila. Není tedy divu, že se postupně navyšovaly i výdaje za jednotlivé epizody.

Zatímco první dvě série začínaly na rozpočtu 5 milionů dolarů (asi 88 milionů korun) za epizodu, třetí sezóna znamenala navýšení o další tři miliony za jeden díl. Cena celé sedmé série pak atakovala hranici 100 milionů dolarů, tedy zhruba 2, 5 miliardy korun za sedm epizod. Vůbec nejdražší je poslední očekávána osmá řada. Na jednu epizodu se totiž počítalo s rozpočtem o velikosti 15 milionů dolarů, což v přepočtu činí zhruba 309 milionů korun.

Jaký plat mají herci?

Jak už bylo naznačeno výše, televize HBO si slávu, kterou herci díky seriálu získali, dobře uvědomovala. Věděla proto, že nemůže riskovat, aby někdo z hlavního obsazení utekl za lepší nabídkou. Rozhodla se tedy platy herců navýšit. O jejich skutečné podobě se však spekuluje.

Zatímco některé zdroje uvádějí, že pětice hlavních postav, tedy Jon Snow (Kit Harington), Emilia Clarke (Daenerys Targaryan), Lena Headey (Cersei Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) a Peter Dinklage (Tyrion Lannister) si vydělají zhruba 500 tisíc dolarů (asi 11, 5 milionu korun) za jednu epizodu, hovoří média také o dalších částkách. Některé weby uvádějí, že každý z pětice inkasuje dokonce 710 tisíc dolarů (16,3 milionu korun) za odehraný díl.

Ne ke všem je však HBO takhle štědré. Sophie Turner ztvárňující Sansu Stark a Maisie Williams, která hraje její sestru Aryu Stark, na rozdíl od zmíněné pětice údajně spadají do platové třídy B. Jejich příjem je tedy znatelně nižší. Podle většiny zdrojů každá z nich dostává 210 tisíc dolarů za epizodu. To je v přepočtu zhruba 5,7 milionu korun.

Pirátská jednička

Jestli v něčem seriál zaručeně vede, tak je to počet stažení a zhlédnutí. Tedy alespoň těch nelegálních. Počet nezákonných stažení či zhlédnutí celé sedmé série totiž přesáhlo hranici jedné miliardy, přičemž největší zájem měli piráti o první a šestou epizodu. Obě mely více než 180 milionů stažení či zhlédnutí. Celou složku, tedy všech sedm epizod najednou, pak stahovalo přes 800 tisíc lidí.

Pro srovnání, legální cestou, tedy buď v den premiéry nebo později na streamovací službě HBO, vidělo první díl 7. série „jen“ 16,1 milionů diváků. Závěrečnou epizodu jich touto cestou zhlédlo o 400 tisíc více.

Podle technologické společnosti MUSO, která se nezákonným stahováním a streamováním seriálu zabývala, téměř 85 procent pirátů vidělo obsah online, zhruba 9 procent jej stahovalo přes torrenty a bezmála 6 procent stahovalo klasickou cestou.

Vzhledem k monstrózním pirátským číslům se společnost HBO loni rozhodla, že nelegální streaming a stahování omezí. IT specialisté proto pomocí IP adres zjišťovali totožnost těch, kteří se k porušení zákona uchýlili a některým z nich následně zaslali výstražné e-maily, ve kterých je upozorňovali na porušování zákona a žádali, aby s touto činností přestali. Žádné právní kroky k tomu, aby piráty potrestali, však společnost neučinila, a tak bude ilegální stahování v podobném rozsahu nejspíš pokračovat i letos…