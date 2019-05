O největším outsiderovi letošního světového šampionátu bylo jasno dlouho dopředu. Alespoň tedy papírově. Měli, respektive mají jím být hokejisté Velké Británie. Ta se do elitní skupiny probojovala po dlouhých pětadvaceti letech. Ostatně, žebříček IIHF (Mezinárodní hokejové federace) hovoří jasně – Britové v současnosti okupují 22. příčku a jsou suverénně nejhůře postaveným celkem účastnícím se turnaje na Slovensku.

Na postup ze skupiny Britové rozhodně pomýšlet nemohou, na místo toho by se měli soustředit na týmy, jakými jsou Francie a Dánsko, s nimiž mají přeci jen o něco reálnější šanci na úspěch. Tak či tak je ovšem nutné doplnit, že právě Velká Británie v minulosti platila za velice obávaného soupeře. A kdy že tomu tak bylo? Je to už dávno, konkrétně ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Ovšem tehdy světovému hokeji skutečně vládla, chtělo by se říct.

Britská mašina na medaile

První medaili z hokejového mistrovství světa britští hokejisté získali v roce 1924, konkrétně se pak jednalo o medaili bronzovou. Stejný úspěch následně zopakovali i o 11 let později, avšak hned vzápětí vystoupili až na samotný vrchol.

V roce 1936 se světový šampionát konal již po několikáté v rámci zimních olympijských her. Ty byly tehdy pořádány v německém Garmisch-Partenkirchenu. Britové dokázali v průběhu mistrovství mimo jiné porazit Švédy, Japonce, Kanadu i Československo a po zásluze tak celý turnaji opanovali a získali jediné zlato v historii své země.

Během následujících dvou ročníků se sice ještě v obou případech umístili na skvělém druhém místě, po válce se jim však na tyto úspěchy již nikdy navázat nepodařilo. Místo toho tým z Britských ostrovů začal pozvolna paběrkovat a v posledních několika desetiletích se na mistrovství světa objevuje opravdu jen sporadicky. Naposledy se tak stalo v roce 1994, přičemž poté následovala pětadvacetiletá pauza, kterou se podařilo utnout teprve až letos.

Zda se i tentokrát jedná pouze o jednorázovou záležitost, či zda se hokejistům Velké Británie podaří svůj tým v této elitní skupině udržet, ukáže následujících pár zápasů. Aktuálně je však stále vše otevřené.

Průměrným Maďarům učinil přítrž komunistický režim

Bohatou, byť ne tak úspěšnou historií jako Velká Británie se může pyšnit rovněž Maďarsko. I tato středoevropská země patřila v dávné minulosti mezi poměrně úspěšné, zejména pak tedy v třicátých letech dvacátého století. Tehdy se totiž na akci zvané mistrovství světa pravidelně umísťovala kolem šestého sedmého místa.

Nejlepšího výsledku pak Maďaři dosáhli v roce 1937, kdy skončili celkově pátí. O rok později, když se světový šampionát konal v Praze, dokonce sehráli vyrovnanou partii s výběrem Kanady, což je dodnes považováno za jeden z nejlepších výkonů maďarské reprezentace vůbec. Tou dobou však nikdo z nich zřejmě ještě netušil, že to bude na dlouhých sedmdesát let naposled, co tato země nakoukne do elitní skupiny MS.

Po skončení druhé světové války Maďarsko na své dřívější úspěchy již nikdy nenavázalo, o což se významnou měrou „zasloužil“ tehdejší komunistický režim. Od šedesátých let dále pak většinou pobývalo až ve třetí výkonnostní kategorii.

Mezi elitu se znovu probojovalo teprve v roce 2008. A díky tomu se o rok později zúčastnilo šampionátu ve Švýcarsku, přičemž ve skupině A se tehdy sešlo s výběry Kanady, Běloruska a Slovenska.

A právě v zápase proti svým severním sousedům se maďarští hokejisté dokázali vyhecovat k málem až překvapivému výsledku. Se Slováky sice nakonec prohráli 3:4, ovšem dramatickou bitvu tehdy rozhodl až v úplně poslední minutě utkání gól Ľuboše Bartečka.

Vzhledem k tomu, že na turnaji nezískali ani jediný bod, následoval rychlý sestup do druhé výkonnostní kategorie. Cestu zpět mezi elitu se pak Maďarům podařilo najít v roce 2015, díky čemuž si zajistili účast na světovém šampionátu o rok později, jenž se konal v Rusku.

I před třemi ale skončilo maďarské hokejové tažení neúspěchem a brzkým sestupem, byť s jedním podstatným rozdílem – tentokrát si na své konto Maďaři připsali skalp Bělorusů, což znamenalo první výhru v elitní skupině MD po téměř 80 letech.

Polsku medaile z velké akce dvakrát těsně unikla

Polákům hokej nikdy k srdci tak úplně nepřirostl, ovšem i v jejich případě by se daly najít světlé výjimky. Tamní reprezentace se totiž dočkala relativních úspěchů ve třicátých a padesátých letech minulého století. Tím největším z nich pak bylo čtvrté místo z domácího šampionátu v roce 1931, přičemž stejný počin se polskému výběru podařilo zopakovat i rok na to v Lake Placid, když bylo MS součástí olympijských her.

Jistý záchvěv naděje pak svým fanouškům polští hokejisté dodali v letech 1973 – 1975, kdy na MS v Československu, Rusku a Finsku skončili pokaždé pátí. Mezi elitou se Polsko objevilo ještě v roce 1992, respektive 2002. Na turnaji ve Švédsku nezískali ani jeden bod, a tak po vytouženém postupu mezi nejlepších šestnáct týmů světa následoval brzký sestup, z něhož se země doposud nevzpamatovala.

V minulosti mělo Polsko rovněž několik relativně úspěšných hráčů působících ve slavné kanadsko-americké NHL. Patřili k nim například Mariusz Czerkawski či Krzysztof Oliwa. Mezi další talenty původem pocházející z Polska lze rovněž zařadit Wojteka Wolského.

Český strašák jménem Jižní Korea

Poměrně zajímavou zemí, který v nedávné minulosti nakoukla mezi hokejovou smetánkou, je i Jižní Korea. Ta se mezi elitou ocitla zatím jen jedinkrát ve své historii, a sice v roce 2018, kdy se zúčastnila mistrovství světa v Dánsku. Na turnaji nezískala ani jeden bod, a tak následoval sestup.

Ovšem jen o pár měsíců dříve sehráli její hráči jeden z nejlepších zápasů ve své moderní historii, když v rámci olympiády konané na domácí půdě odhodlaně vzdorovali týmu České republiky. Výběr trenéra Jandače tehdy s Korejci dokonce prohrával, nakonec ale stihl zápas otočit ve svůj prospěch a zvítězit 2:1.

Všechny čtyři výše zmíněné země pochopitelně nejsou jedinými nevšedními reprezentačními výběry, které se na turnajích typu mistrovství světa, potažmo olympiády v minulosti objevily. Zapomenou nelze například na celky Nizozemska, Ukrajiny či Japonska. Ty nicméně žádnou výraznější stopu do historických zápisů neudělaly.