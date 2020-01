Eurovíkend aneb Kam po Evropě na pár dní

Petrohrad

Přezdívá se mu Benátky severu a ne náhodou je označováno jako nejhezčí město celé Ruské federace. Předtím, než jej tehdejší car Petr Veliký nechal v roce 1703 založit, bylo potřeba vysušit zdejší rozsáhlé mokřady. Tedy alespoň částečně, neboť právě díky jejich přítomnosti mohly vzniknout desítky vodních kanálů, které dnes patří k hlavním turistickým lákadlům Petrohradu.

Projížďka lodí po řece Něvě ovšem zdaleka není tím jediným, kvůli čemu se do této bývalé ruské metropole vyplatí jet. Pakliže sem zavítáte, určitě si nenechte ujít návštěvu slavné Ermitáže nacházející se mimo jiné přímo v budově proslulého Zimního paláce. Zde můžete obdivovat na 65 tisíc exponátů pocházejících ze sbírky, již založila carevna Kateřina II. Veliká.

Petrohrad ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

Pokud by vás tato galerie navzdory veškeré její slávě příliš nelákala, můžete pro změnu zamířit na protější břeh řeky Něvy, kde se rozprostírá legendární Petropavlovská pevnost. Jen kousek vedle ní navíc kotví věčný symbol Říjnové revoluce křižník aurora, který pochopitelně také stojí za návštěvu. Vydáte-li se podél Něvského prospektu směrem dále od centra, budete po své levici míjet Kazaňský chrám. A pokud překročíte kanál a přejdete na druhou stranu bulváru, dojdete po chvilce k dalšímu pozoruhodnému objektu, který zdobí toto město, a sice ke chrámu Kristova vzkříšení.

Takto by se ale dalo pokračovat ještě dlouho, neboť v Petrohradu je toho k vidění opravdu spousty. Pakliže si svůj výlet navíc naplánujete v letních měsících, můžete se těšit na oblíbené „bílé noci“, při nichž slunce sice za horizont zapadne, ale venku i nadále zůstane dostatek přírodního světla k tomu, abyste si v jeho ulicích i o půlnoci připadali jako ve tři odpoledne.

Istanbul

Byzantion, Konstantinopol nebo Cařihrad. Tomuto více než čtrnáctimilionovému městu, které se rozprostírá na dvou kontinentech zároveň, se v minulosti říkávalo všelijak. Ať už se ale jmenovalo jakkoliv, mohli jste si být jistí tím, že o něm slyšeli snad úplně všichni. Aby také ne, když jde o bývalé hlavní město Byzantské, respektive Římské říše, jež v dobách své největší slávy zabírala celé východní Středomoří. O nedostatek zajímavých pamětihodností tak v dnešním Istanbulu rozhodně nouzi mít nebudete.

Tím zřejmě největším lákadlem, které každoročně přitáhne tisíce turistů, je proslulý chrám Boží moudrosti, známý též pod jménem Hagia Sofia. Původně byl v letech 532 až 537 vystavěn jako křesťanská svatyně, ovšem poté, co byla tehdejší Konstantinopole v roce 1453 dobyta Osmany, dočkal se významných úprav a předělání na mešitu.

Istanbul ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

Přestože se jedná o vskutku obdivuhodnou stavbu, nelze zapomenout ani na další, neméně zajímavé mešity, které jsou v Istanbulu k vidění – například na Sulejmanovu či mešitu sultána Ahmeda (Modrá mešita).

Toto největší turecké město ale není pouze výstavištěm obřích sakrálních pamětihodností, existuje i celá řada dalších důvodů, kvůli kterým stojí za to jej navštívit. Pokud byste například toužili vyzkoušet si, jaké to je stát oběma nohami zároveň na dvou různých kontinentech, pak právě v Istanbulu se vám tato možnost naskýtá. Stačí se vydat několik málo kilometrů od centra směrem na severovýchod k Bosporskému mostu klenoucímu se přes stejnojmennou úžinu, jež tvoří geografickou hranici mezi Evropou a Asií.

Právě tato skutečnost ostatně dělá z Istanbulu ideální místo pro ty, kteří se chtějí seznámit s orientální kulturou, ale zároveň nemají v úmyslu podrobovat se jejím pravidlům. To ocení především ženy, které se tak mohou procházet po tamních ulicích a poznávat muslimské obyčeje a tradice, aniž by se musely jakkoliv zahalovat a strachovat o svoji vlastní bezpečnost.

Lisabon

Do Portugalska se sice za mořem příliš nejezdí, to však ani zdaleka neznamená, že by zde panovalo jakkoliv špatné počasí. Ba naopak, tropické dny tu v létě jsou na denním pořádku a během období zimy tu převládají teploty kolem 15 stupňů Celsia. Chcete-li se tedy v průběhu ledna či února trochu ohřát a zároveň spatřit spoustu zajímavých staveb a dalších památek, pak právě Lisabon je tou pravou volbou. A z ekonomického hlediska navíc i velmi rozumnou, neboť se jedná o nejlevnější metropoli v rámci celé západní Evropy, kde jsou ceny velice podobné těm, na které jste zvyklí ze své domoviny.

Co na tomto hlavním městě Portugalska uchvátí asi úplně nejvíce? Jsou to především jedinečné výhledy všemi možnými směry – na ústí řeky Tajo, Atlantský oceán či monumentální most 25. dubna.

Lisabon ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

Aby ale vaše návštěva této zhruba pětisettisícové portugalské metropole byla kompletní, musíte se rovněž svézt proslulou tramvajovou linkou číslo 28, díky níž budete mít všechny její hlavní památky doslova na dosah ruky. Kromě toho ovšem nesmíte opomenout ani návštěvu hradu svatého Jiří, Belémské věže nebo mostu nesoucího jméno slavného mořeplavce Vasco de Gamy, který se táhne 17 kilometrů daleko a až donedávna platil za nejdelší v Evropě.

Samostatnou kapitolou pak je zdejší noční život, kdy obyvatelé často namísto barů a restaurací vezmou s oblibou zavděk přilehlou ulici, na níž společně se svými přáteli a sousedy vydrží popíjet dlouhé hodiny.

Čtěte také:

Zpestřete si „vejšku“ studiem v zahraničí. V rámci programu ERASMUS+ můžete vycestovat až na 1 rok

Na zkušenou do Ameriky? Díky programu Work and Travel můžete pracovat i poznat kus světa zároveň

Chystáte se do Kanady na déle než půl roku? Pak potřebujete vízum