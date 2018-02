Elektrárna místo obřadní síně: novomanželé chtějí originální sňatky

Trendem posledních let je uspořádat veselku v originálním prostředí, namísto klasické obřadní síně na radnici. Velký zájem je přitom o oddavky na zámcích, aktuální trendy ve výzdobě a pojetí obřadu.

Aktuální trendy

Co bude v módě v roce 2018? „Dekorace s geometrickými tvary, svatební dorty v mramorovém a kamenné designu. Světélky a závěsnými dekoracemi se nebude šetřit. To vše v kontrastu s ručně malovanými tiskovinami a nápaditými slavobránami,“ popisuje Eva Plchová ze Chateau Mcely, zámeckého hotelu, který se nachází na severovýchodě Středočeského kraje.

Velký zájem je podle ní také o svatby na louce. „Louky tvoří čtyři hektary zámeckého parku a i názvy jsou lákavé, například velká kopretinová louka se na svatební pozvánce vyjímá velmi dobře,“ dodává Eva Plchová. Venku se podle ní mohou odehrávat i další doprovodné akce svatebního dne, v Mcelech jsou například populární stylové party u jezírka nebo večerní barbecue ve stylu Provence.

Navíc každé roční období dodá obřadu v přírodě jiný nádech. „Jaro je proslulé záhony tulipánů a narcisů. Léto fialovou šalvějovou stuhou linoucí se celým parkem a barvenými voňavými loukami. Podzim koberci mnohobarevných listů. Závěr roku je výjimečný díky velkolepé adventní výzdobě, osvětlenému parku sedmy sty metry řetězů a extravagancí zářících lustrů zavěšených na stromech a zima se zahaluje do bílé romantiky,“ doplňuje Eva Plchová.

„Svatby v zimě? Stačí klapky na uši, bílé pletené ponožky a teplé rukavice, zapřáhnout koně za sáně s kožešinou a svatební zimní jízda může začít,“ uvádí Eva Plchová.

Stále větší oblibě se podle ní těší předvánoční a zimní svatby. „Stačí klapky na uši, bílé pletené ponožky a teplé rukavice, zapřáhnout koně za sáně s kožešinou a svatební zimní jízda může začít,“ pokračuje Eva Plchová.

Klášter i zřícenina

Svatby nabízí také Národní památkový ústav, který spravuje nejvýznamnější soubor památkových objektu v České republice. Pro pořádání svatebního obřadů může nabídnout nádherné dobové interiéry mnoha hradů, zámků, kaplí, kostelů a klášterů, ale dokáže naplnit i představy svateb v přírodě. Disponuje celou řadou krásných parků a historických zahrad, jako jsou například terasovité zahrady pod Pražským hradem. Spravuje také mnohé zříceniny tradičně vyhledávané mnoha snoubenci pro svou nezaměnitelnou atmosféru a romantiku.

Památkové objekty přitom u svateb nespoléhají jen na to, až se jim zájemci sami přihlásí. Aktivně se účastní i svatebních veletrhů. Tradiční Svatební show se koná také v zahradě Státního zámku Lysice. Obvykle v září nabízí možnost podívat se na svatební líčení, doplňky, ochutnat svatební cukroví, ale i vyzkoušet služby fotografa, dopravy, hudebního doprovodu, svatebních agentur či tisku svatebních oznámení. Součástí jsou také módní přehlídky svatebních šatů nebo soutěže pro snoubence.

Svatby nabízejí také skanzeny. Mezi lidovými stavbami minulých staletí se tak mohou ženich s nevěstou sezdat například v Přerově nad Labem nebo v Krňovicích.

Statek zájmu nestačí

Kromě památkových objektů jsou v módě také stylové statky. Tradičně se svatby konají například na statku Bernard v Královském Poříčí na Sokolovsku, kde je možné si objednat bohatou svatební hostinu i uprostřed zimy. Statek byl vybudován v roce 1922 v tradičním chebském stylu hrázděných staveb.

„S pořádáním svateb jsme u nás začali asi před pěti lety a okamžitě byl o ně velký zájem. V našem kraji totiž není mnoho míst, kde můžete mít celý svatební servis na jednom místě. To znamená, nechat si uspořádat obřad s následným obědem, večerní zábavou, rautem a ubytováním. Vzhledem k našim několikaletým zkušenostem velmi dobře víme, jak takovou skvělou a nezapomenutelnou svatbu připravit,“ prohlásil jednatel statku Bernard Miroslav Makovička.

Svatby na dvoře historického statku se konají v pátek a sobotu, zejména od května do září. A během roku jich tu uspořádají několik desítek. „Zájem o svatby na Bernardu je stále velký. Dokonce se nám stává, že některé musíme kvůli naplněné kapacitě odmítat. Statek zkrátka není tak velký, abychom tu mohli dělat v jeden den hned dvě svatby najednou,“ přiznal Miroslav Makovička.

„Snoubenci můžou jít úplně vlastní cestou, nebojí se kombinovat klasické svatební prvky se svojí představou, například krajkové šaty s prvky z kůže a obrázkem lebky,“ říká Markéta Fryčová.

Do Královského Poříčí míří svatebčané nejen z okolí Sokolova, ale i ze vzdálenějších míst Karlovarského kraje. Nejvíce je přitom láká romantický obřad pod svatební květinovou bránou. Za hezkého počasí se svatby konají i v parku u zámečku, kde sídlí obecní úřad. Naopak když prší, mohou si snoubenci zvolit obřad v podkroví statku, ve stodole či přímo v prostorách zámečku. „Měli jsme tu i pár církevních svateb. V tomto případě se obřad uskutečnil v kostele sv. Kunhuty v dolní části obce a k nám svatebčané přijeli na hostinu,“ popisuje Miroslav Makovička.

Kočár i limuzína

V rámci svatebního dne si novomanželé často chtějí užít odpovídající komfort. Někdy na obřad přijedou ve vyzdobeném kočáře taženém koňmi, nebo se dokonce nechají přivézt nablýskanou limuzínou. „Také o tento doprovodný servis je v poslední době docela značný zájem,“ podotkl Miroslav Makovička.

Poněkud netradičním místem pro svatby je na první pohled informační centrum jaderné elektrárny Temelín. Tam už se od roku 2007, kdy se tam začalo oddávat, uskutečnila zhruba stovka svateb. Při bližším pohledu je však zřejmé, že také tam láká novomanžele historie a romantika.

V roce 1997 totiž energetická společnost ČEZ přestěhovala infocentrum do zrekonstruovaných prostor v zámečku Vysoký Hrádek. V historických interiérech nabízí návštěvníkům řadu multimediálních expozic o jaderné energetice a fyzice, včetně animovaných a hraných filmů, 3D projekcí, virtuální prohlídky a dalších expozic. Zámecká zahrada je pak oblíbeným místem pro svatby.

„Samotná elektrárna je velice zajímavá a také jsem jí slíbil, že je u ní opravdu krásný park,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Honza, který se loni v zámeckém parku zasnoubil se svojí slovenskou přítelkyní. Temelín si vyhlédl už v roce 2015, kdy tam byl v rámci univerzitního sportovního kurzu na exkurzi. „Když jsem uviděl zdejší park, řekl jsem si, že jednou tohle místo musím využít pro nějaké překvapení. Na podobně hezké jezírko s ostrůvkem jsem dosud ještě nikde nenarazil,“ vysvětlil Honza výběr netradičního místa, kde by chtěl mít v roce 2018 také svatbu.

Zatímco v 70. letech byli Češi ochotni utratit za svatbu až šestinásobek průměrného platu, v současnosti za tuto životní událost zaplatí jen dvojnásobek průměrné mzdy.

Novomanželé se přitom při výběru svatebního místa nemusejí zaměřovat jen na pozemské objekty. V roce 2015 to předvedl český miliardář a matematik Karel Janeček. Ten si se svojí vyvolenou Mariem Mhadhbi řekl své ano ve vrtulníku nad příbramským katastrem.

V oblacích i na ledě

„Svatba probíhala v podstatě standardně. Jenom s tím rozdílem, že svatební obřad byl přerušen, svatebčané, svědci, oddávající, paní matrikářka s paní překladatelkou a někteří svatebčané se odebrali do vrtulníku, který se vznesl do výšky 1221 m, kde si ve 12 hodin a 21 minut tuniského času novomanželé řekli své ano,“ zavzpomínal na netradiční svatbu starosta města Příbrami Jindřich Vařeka, který snoubence oddával.

„Svatba ve vrtulníku byl můj nápad. Chtěl jsem říci ano ve vzduchu, ve třetí dimenzi,“ uvedl po svatbě Karel Janeček a dodal, že svatbu zorganizovali jeho přátelé. Ženich měl původně v plánu si pro nevěstu z vrtulníku skočit s padákem, ale z důvodu nepříznivého počasí to nebylo možné.

Zatímco svatba v oblacích byla spíše komorní, úplně jinou, bouřlivou atmosféru měl obřad, který se v roce 2016 konal na ledové ploše před vyprodaným kotlem českobudějovické Budvar arény. Šest tisíc diváků aplaudovalo novomanželům Přistoupilovým, kteří kromě sebe navzájem milují také místní hokejový klub Motor.

„Byl to opravdu krásný zážitek, fanoušci výborní, krásné prostředí, skvělá atmosféra, bylo to prostě nádherné,“ rozplývala se ihned po obřadu nevěsta Jana Přistoupilová – Kučerová. „Tak trochu už jsme věděli, do čeho jdeme, protože soutěž, díky které jsme nakonec vyhráli, se také konala přímo na ledě. Ale přece jen tohle bylo ještě mnohem slavnostnější,“ usmíval se Miroslav Přistoupil, který novomanžele do soutěže o svatbu na ledě přihlásil.

Punkový obřad

Originalitu svatby neurčuje jen místo, kde se koná, ale také styl, pro který se novomanželé rozhodnou. Svatební průmysl prochází v poslední době kreativní proměnou a trendem je ukázat osobnostní rozmanitost nevěst a ženichů a vyzdvihnout jejich životní hodnoty a postoje i během svatebního obřadu a hostiny. Zjednodušeně řečeno, pro pár je důležité být i na svatbě sám sebou. S tím se pojí pojmenování trendu „Be You“.

Svatba vám přinese radost i řadu administrativních povinností

S moderními trendy pravidelně seznamují svatební veletrhy pořádané v pražském hotelu Diplomat. „Naším cílem je, aby si nastávající manželé odnesli nejen kontakty a inspiraci, ale především informace a osobní pocit, že díky veletrhu zvládnou organizaci svatby lépe a ve větší pohodě. Proto veletrh hodně koncipujeme jako vzdělávací akci, která je plná rozhovorů s odborníky či bezplatných workshopů pro malé skupinky zájemců. Nebudou samozřejmě chybět ani módní přehlídky a vystoupení známých umělců,“ říká Markéta Fryčová z agentury Wedding Design, jež se společně s hotelem Vienna House Diplomat Prague na organizaci veletrhu podílí.

Trendem pro rok 2018 budou podle ní například punkrockové svatby. Inspirací pro ni se stává vlastní tetování nebo netradiční barva vlasů. Dovoleno je v podstatě vše, co je v rozporu s romantikou. „Snoubenci můžou jít úplně vlastní cestou, nebojí se kombinovat klasické svatební prvky se svojí představou, například krajkové šaty s prvky z kůže a obrázkem lebky,“ říká Markéta Fryčová. Místo nazdobeného automobilu se na svatbu vydají na harleyi. Místo lodiček si obují pracovní boty, prstýnky nahradí tetováním s originálními motivy.

K trendům budou patřit také svatby v bohémském stylu, charakteristické úzkým spojením s přírodou. Ideálním svatebním prostorem je pro ně například stodola, zahrada, louky, pole či srub. Dekorace se nese v přírodním duchu. „Ideální volbou je množství živých sezonních květin, naaranžovaných v ozdobených skleněných lahvích či v zavařovacích sklenicích. Svatební šaty by měly být jednoduché a vzdušné. Vlasy by měly působit nedbale, jako by byly rozfoukané větrem. Bohémský styl je vhodný pro všechny ženy, které nemají strach odlišit se a ukázat svou osobitost,“ dodává Markéta Fryčová.

Článek vyšel v magazínu Profit