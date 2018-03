Deset signálů, že kolegům nemůžete věřit

Negativní atmosféra na pracovišti, kde si lidé navzájem nemohou důvěřovat a jdou si takzvaně po krku, se vyznačuje nezdravě vypjatou konkurencí mezi zaměstnanci, pomluvami, nedostatkem spolupráce a dokonce častými krádežemi potravin ze společné ledničky, uvedl Brandon Smith, terapeut specializující se na vztahy na pracovišti.

Pokud vám některý z těchto symptomů zní povědomě, vězte, že vaše pracoviště je otravným místem, kde nemůžete věřit ostatním kolegům. Jaké jsou nejčastější známky toho, že vás kolegové v případě těžkostí hodí přes palubu, shrnul server Business Insider.

1. Závidí vám

Dávejte si pozor na to, pokud někdo ze spolupracovníků vykazuje známky jednoho ze smrtelných hříchů a tím je závist.

Bohužel se jedná o univerzální charakterový rys a pokud se neřeší, přeroste do velkých problémů. Závistivý kolega patologicky touží po úspěchu a dokáže otrávit pracoviště i ostatním lidem, kteří se chovají normálně.

2. Jsou prolhaní

Nemůžete věřit někomu, kdo lže a chová se nečestně. Pokud přistihnete vašeho kolegu, že opakovaně nemluví pravdu (třeba u nedůležitých detailů), případně, že si přivlastňuje úspěchy za vaši práci, je to někdo, se kterým není radno chodit po práci na skleničku. Pamatujte, že i když jeho lži nemají bezprostředně vliv na vaši práci, je pouze otázkou času, kdy se to změní.

3. Pomlouvají

Drby v omezené míře nebo mezi přáteli jsou normální. Pokud ale někdo drbe celý den v práci, může narušit důvěru mezi spolupracovníky a ohrozit i vybudovanou pozici toho, koho soustavně pomlouvá. A navíc platí staré známé pravidlo, že pokud pomlouvá před vámi ostatní, před ostatními pomlouvá vás.

4. Podlézají šéfovi

Korektní vztah k nadřízenému nebo šéfovi firmy je zásadní. Nic se ale nesmí přehánět. Přizpůsobování svých aktivit na pracovišti jen pro to, aby se člověk zalíbil nadřízenému, znamená, že se nesoustředí na svou práci. Takový člověk může být nebezpečný i vám a není radno mu věřit.

Dávejte si pozor na lidi, kteří vždy říkají správné věci, zejména v přítomnosti šéfa, a jsou jimi oblíbeni. Takový člověk udělá cokoliv, aby vás ve firemním žebříčku přeskočil, i když si to svými výkony nezaslouží.

5. Dramaticky přehánějí

V osobním životě může být trochu přehrávání zábavné. Na pracovišti to je spíše příznak chování někoho, na koho je třeba si dát pozor. Pokud někdo ze sebe v každé situaci dělá oběť, v pracovních vztazích obvykle neuspěje. Nejlepší obranou je vyhnout se osobám, kteří vyprávějí dramatické příběhy, do kterých vás snadno zatáhnou.

6. Nezajímá je, co právě děláte

Pokud k vašemu stolu kdykoliv vtrhne kolega a začne vám bez ohlášení vyprávět, co dělal předchozího večera s kamarády po fotbálku na pivu bez ohledu na to, zda vás náhodou neruší od rozdělané práce, není to někdo, komu bystě měli důvěřovat. Většinou se jedná o někoho, kdo je zvyklý, že se mu ostatní v každé situaci přizpůsobí a rozhodně nemyslí na ostatní.

7. Nedostatek úcty

Projevy neúcty k ostatním v kanceláři znamenají, že váš kolega není tou správnou osobou, komu se máte svěřovat a žádat jej o radu. Hrubé chování k ostatním, jak slovy tak i činy, signalizuje, že je takový člověk neseriozní a může vás podrazit.

8. Udělají cokoliv

Pokud je na vašem pracovišti dovoleno úplně vše, vnitřní radar by vás měl varovat, že to není v pořádku. Nevěřte lidem, kteří nemají žádné zásady a chovají se bezskrupulózně. Ten kdo jde přes mrtvoly, zcela jistě ve svém postupu obětuje i vás. Pokud se kolegové navzájem nepodporují, je něco ve firmě špatně.

9. Přehnaná řeč těla

Řeč těla může hodně prozradit. Přehnané grimasy zejména v případech, kdy se jedná o vážných nebo důvěrných věcech naznačují, že dotyčný/á nemá čisté svědomí. Pokud někdo lže, může jej nezvyklá mimika prozradit.

Například uhýbání pohledem směrem vzhůru doprava (platí pro praváky), rychlejší mrkání, přehnané kývání hlavou, poškrábání se na obličeji. Dlouholetý agent FBI Mark Bouton zná všechny možné výrazy v obličeji, které prozradí o člověku, že lže. Klíčové je vědět, jak člověk reaguje v běžné situaci, radí.

10. Vytvářejí otravnou atmosféru kolem sebe

Lidé, kteří přispívají k tomu, že je atmosféra na pracovišti nesnesitelná, jsou nedůvěryhodní už jen tím, že se s tím nesnaží něco udělat. Pokud to platí pro vaše nadřízené, je nejvyšší čas se porozhlédnout po nové práci.

