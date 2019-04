Často se říká, že štěstí si člověk za peníze nekoupí. Luxusní bydlení včetně drahého vybavení by ale mohl. Kdo by si nepřál mít krásný dům, kde kromě ložnice, obýváku a kuchyně bude mít také vlastní bazén, posilovnu, kino nebo třeba multifunkční hřiště. Takové zařízení však něco stojí, a proto si ho v dnešní době mohou dovolit jen ti nejbohatší muži a ženy na planetě. Kde byste našli 10 nejdražších světových rezidencí a komu tyto úchvatné domy patří? To zjistíte v našem článku.