Dejte si #denoffline i od práce. Umět se odpojit je stále těžší

Můžete ho využít pro odzkoušení, jak by to vypadalo, kdybyste se měli odpojit v práci. Udělat něco pro zdraví, duševní pohodu, naučit se nové věci, vzpomenout na dřívější dovednosti. Také, dost možná, toho udělat více, než v běžný pracovní den.

Neboj se, odpoj se

Neplýtvejte produktivním časem na online aktivity. V takovém čase uděláte nejvíce práce a půjde vám to nejlépe, každé vyrušení vám to bude kazit. Hodně pomůže vypínání zvonění, chcete-li mít opravdu klid na práci, můžete využít i letový režim. Nebojte se toho, být opravdu offline. Nic neuteče.

Kompletní odpojení jednou za čas je k nezaplacení. Neříkejte, že si nemůžete udělat čas alespoň jeden den o víkendu bez práce a internetu, e-mailů i mobilů. Vyrazte do přírody, jděte na kolo, nebo prostě jenom prolenošte sobotu či neděli.

Nebojte se přidat menší odpojení každý den. Žádné e-maily večer před spaním. Ignorujte zprávu od šéfa v půl desáté večer, vyřídit jde až ráno. Ráno po pořádné snídaní a klidném probuzení, ideálně po příchodu do práce.

V tom jak odpojit pomohou následující tipy:

Deset cest pracovního odpojení 1. Vypněte všechny nebo většinu upozornění v mobilu, tabletu i počítači. Ponechte jen nejdůležitější. Konec upozorňovacího teroru si oblíbíte 2. Na poradách, jednáních i u oběda vypínejte zvonění a telefon dávejte displejem dolů. Odolejte pokušení ho i jen brát do ruky. 3. V kanceláři dělejte totéž, alespoň ztište zvonění, telefonáty vyřizujte jen nejnutnější a vždy někde, kde nebudete rušit 4. Máte-li nutkání brát do ruky mobil, ať už na poradě či při práci, dejte ho co nejdál, tak abyste na něj měli potíže dosáhnout 5. Nemůžete vypínat či ztlumit vyzvánění? Nastavte si vibrační a telefon si dejte do kapsy. 6.Telefon ani tablet si neberte na toaletu. Bude to těžké, ale nepatří tam 7. Omezte odchozí hovory na nutné minimum. V práci je dobré pracovat. 8. Omezte sociální sítě a všechny další věci, které ruší od práce. Neuškodí stále zbytečnější Facebook z mobilu odstranit a v počítači zablokovat přístup z prohlížeče 9. S e-maily zacházejte rozumně, není nutné je za vyřizovat neustále, řadu věcí se naučte vyřešit osobně, často to bývá rychlejší, než nekonečné výměny poštou 10. Večer ani o víkendu žádné firemní e-maily, telefonáty, žádný WhatsApp či Slack. Začněte více osobního času nárokovat pro sebe a své blízké

Odpojit se je zdravé

Být skutečně offline je s ohledem na práci v řadě profesí prakticky nemožné. Práce na počítači je neoddělitelná, mobilní telefony často také. Čas trávený s displeji je ale časem nezdravým. Unavuje oči i mozek, vyžaduje větší soustředění, vnímáte rušivé světlo, které u řady lidí narušuje rytmy a může způsobovat i poruchy spánku a soustředění.

Problematický je i zvyk bytí stále k dispozici. Kolegové i nadřízení posílají úkoly či zprávy mimo pracovní dobu. V neděli večer začíná záplava věcí, které mohly (a měly) počkat až na pondělí.

Využijte #denoffline k zjištění všeho, co vás nutí být neustále připojení, Umožní to lépe nastavit procesy v práci, získat více osobního času a klidu. Neváhejte do #denoffline zapojit kolegy i nadřízené, je to vítaná příležitost jak získat zpět část ztraceného života. Dost dobře tak možná předejdete vyhoření, nebo ho alespoň oddálíte.