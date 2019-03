Naletěl i Kissinger. Padlá královna Holmesová vylákala miliardy od investorů falešným hlasem

V novém dokumentu HBO o americké firmě Theranos, kterou Holmesová založila v 19 letech, vypovídají bývalí spolupracovníci manažerky. Podle nich měla investory podvádět nejen nerealistickými sliby o možnostech Theranosu, ale také tím, že uměle mluvila hlubším hlasem, než měla ve skutečnosti.

Ze zvláštního barytonu, který mohl působit na investory více seriózně, tak podle kolegů během soukromých večírků přeskakovala do vyšších rejstříků, které byly pravděpodobně jejím přirozeným hlasem. „Bylo to na jednom firemním večírku, asi toho vypila příliš, ale vypadla z role a prozradila, že to, jak obvykle mluví, není její pravý hlas,“ uvedla bývalá kolegyně z firmy Theranos Ana Arriola.

Hlubší hlas šéfa firmy znamená podle studie University of California z roku 2013 ročně vyšší plat o 187 tisíc dolarů (4,3 milionu korun).

Trailer dokumentu HBO o Elizabeth Holmesové:

Holmesové je nyní 35 let, před několika lety byla oslavována v Silicon Valley jako ženský protipól Steva Jobse v technologickém sektoru, mimo jiné i proto, že si oblíbila tmavé roláky. Holmesová slibovala investorům, že má technologii, která dokáže z pouhé kapky krve udělat plnohodnotné laboratorní vyšetření. Běžně se vyšetření musí provádět vpichem jehly s injekční stříkačkou. Nebyla to ale pravda.

Od investorů nicméně Theranos získal 700 milionů dolarů (16 miliard korun). Bankrot firma vyhlásila v roce 2018, ale už od konce roku 2015 se objevovaly informace o tom, že pravděpodobně výsledky laboratorních testů falšuje. Holmesová založila firmu v roce 2003 a dařilo se jí dlouhá léta klamat zkušené investory nejen v oblasti rizikového kapitálu. Podpořil jí zakladatel firmy Oracle Larry Ellison nebo bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger.

Holmesovou a jejího obchodního partnera Rameše Balwaniho čeká v dubnu soudní přelíčení. Jsou obviněni z 11 trestných činů a hrozí jim až dvacet let vězení. Holmesová obvinění popírá, podle ní se jedná o kampaň zejména proto, že byla úspěšnou manažerkou v technologickém sektoru.

Časopis Forbes ji ještě v roce 2015 vyhlásil jako nejbohatší Američanku, která k majetku přišla vlastním podnikáním. V té době vyčíslil její majetek na 4,5 miliardy dolarů (103 miliard korun). O rok později ji už ze seznamu boháčů vyřadil.

Dále čtěte: