Zda nakonec ke vstupu na území Chorvatska opravdu použijete občanku nebo cestovní pas, je vlastně vesměs jedno. Jediným kritériém je, aby vámi předložený doklad byl platný minimálně po celou dobu vašeho pobytu v této jihoslovanské zemi.

Nezáleží přitom ani na způsobu dopravy. K pobřeží Jadranu, ale i na další vyhledávané chorvatské lokality se můžete z České republiky vydat jak po zemi, tak vzduchem, přičemž v obou případech si s občankou skutečně vystačíte.

Stejné pravidlo samozřejmě platí rovněž o dalších zemích, které jsou součástí Evropské Unie, respektive takzvaného schengenského prostoru, potažmo obojího (Chorvatsko je součástí EU již bezmála šest let, v Schengenu ale zatím stále chybí). Ba co víc, totožnou praktiku začaly v minulosti praktikovat i státy s Chorvatskem sousedící, jež do EU nepatří, tedy Srbsko, Černá Hora a Bosna a Herzegovina.

Také vaše dítě musí mít vlastní doklad

Pakliže se chystáte cestovat s dětmi, mějte na paměti, že povinnost mít svůj vlastní cestovní doklad se vztahuje i na ně. V případě ratolestí, které již dosáhly 15 let věku, postačí podobně jako u vás běžná občanka. Pokud jsou mladší, je nezbytné jim zařídit cestovní pas nebo občanský průkaz pro děti.

O „dětskou občanku“ lze požádat na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností, přičemž s sebou je vždy zapotřebí vzít rodný list dítěte a občanský průkaz či platný cestovní pas zákonného zástupce. Správní poplatek pro běžnou lhůtu vystavení, tedy do 30 dnů, činí 50 Kč (do 5 pracovních dnů 300 a do 24 hodin 500 korun).

Chystáte-li s sebou vzít rovněž dítě svých kamarádů, je dobré nechat si podepsat formulář o souhlasů těchto rodičů/zákonných zástupců. Ten je možné najít na internetových stránkách ministerstva zahraničí. V rámci EU, potažmo celé Evropy je však velice nepravděpodobné, že byste jej museli na hranici skutečně předkládat.

Se psem přes hranice pouze po splnění tří podmínek

Pokud nemáte někoho, kdo by vám během dovolené pohlídal vašeho psího miláčka, nebo prostě jen chcete, aby si taktéž užil trochu toho moře a slunečních paprsků, samozřejmě jej s sebou vzít můžete. Tedy v případě, že dodržíte následující pravidla.

Pes musí identifikován mikročipem, jenž splňuje normy ISO 11784, respektive ISO 11785. Současně musí být očkován proti vzteklině, nikoliv však dřív než v den „očipování“. Takto očkováni musejí být všechna zvířata v okamžiku, kdy dosáhnou tří měsíců věku.

Očkování jako takové přitom nabývá platnosti teprve po 22 dnech, z čehož tedy jasně vyplývá, že dříve se za hranice s vaším zvířecím společníkem beztak (až na jisté výjimky) nedostanete.

V neposlední řadě jste povinni nechat svému psovi vystavit pas. Učinit tak můžete pouze u registrovaného veterináře, přičemž počítejte s tím, že za tento dokument zaplatíte zhruba 500 Kč. Podobná pravidla se vztahují ale například též pro kočky, papoušky či fretky.