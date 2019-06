Zmínit všechny hrady, zámky a zříceniny nacházející se na území Česka by zabralo skutečně hodně času. V následujícím výběru jsou proto uvedeny především takové, na něž byste si při návštěvě dotčeného kraje možná ani nevzpomněli. A to by zcela jistě bylo na škodu, neboť jak se můžete na následujících řádcích sami přesvědčit, rozhodně mají co nabídnout.

Zámecký resort Dětenice

Zhruba 20 kilometrů západně od Jičína se nachází obce Dětenice a v ní i stejnojmenný zámecký resort. Na první pohled se tento barokní zámek od jiných v zásadě ničím neliší. Z jedné strany jej zdobí menší park s fontánou, z druhé zahrádka. A přesto je něčím speciální! Čím? Tak třeba tím, že tu zažijete opravdový středověk. Součástí areálu je totiž i skutečná středověká krčma, která je vyhlášená široko daleko. Jakmile sem vstoupíte, vrátíte se v čase doslova o několik století nazpět. Obklopí vás kejklíři, pobudové i fakíři. Jestliže si budete chtít dát další korbel piva, nezbývá vám než na šenkýře hlasitě zařvat přes celou krčmu. Mezitím za vámi přijde žebrák a bude po vás chtít, abyste mu dali okousané kosti… Zkrátka, nudit se rozhodně nebudete. Ba co víc, na chvíli skutečně zapomenete, že žijete v době internetu, chytrých telefonů a elektrokol. A něco takového vám přece nemůže určitě nijak uškodit.

Středověká krčma v Dětenicích ( Zdroj: Dětenice, Autor: Dětenice )

Státní hrad Kunětická hora

Nemůžete jej přehlédnout. V této části Polabské nížiny se totiž jeho silueta tyčí nad vším ostatním, neboť všude kolem je víceméně pouze rovina. Řeč je přirozeně o hradu Kunětická hora, jenž se nachází na vrcholu stejnojmenného kopce. Historie tohoto hradního komplexu sahá až do 14. století, přičemž jak čas plynul, byly postupně přistavovány další a další jeho části. Ty mimo jiné zahrnovaly i propracovaný systém opevnění včetně šesti strážních bran a tří rondel. Ani to však nezabránilo švédskému generálovi Lennartu Torstensonovi, aby jej se svými vojsky v roce 1645 během třicetileté války celkem snadno dobyl. Na začátku minulého století to s hradem vypadalo prachbídně, díky rozsáhlým záchranným pracím se jen však podařilo nakonec zrestaurovat, aby se posléze stal jednou z nejnavštěvovanějších českých národních kulturních památek vůbec. A pokud se sem teprve chystáte, ale přijde vám, jako byste tento hrad již někde viděli, pak vás zrak rozhodně nešálí. V sedmdesátých letech se zde totiž natáčel divácky velice oblíbený televizní seriál Arabela.

Kunětická hora ( Zdroj: Hrad - Kunětická hora, Autor: Hrad - Kunětická hora )

Hrad Lipnice

V samém srdci Českomoravské vrchoviny nedaleko Humpolce naleznete obec Lipnice nad Sázavou a v ní i jeden z nejmohutnějších šlechtických hradů, které se v tuzemsku nacházejí. Byl založen na počátku 14. století a během století šestnáctého se dočkal rozsáhlé přestavby. Zpovzdálí vypadá, jako by byl dnes zcela opuštěný, leč není tomu tak. Hrad je dále zpřístupňován návštěvníkům, kteří mohou obdivovat jeho sklepení i gotickou kapli. Velice oblíbené jsou pak i tradiční noční prohlídky, v jejichž rámci vystupují doboví majitelé, vojáci či žoldnéři. Ty probíhají po celý měsíc červenec i část srpna. Samotnou Lipnici nad Sázavou pak mimo jiné proslavil jeden z největších českých spisovatelů vůbec a autor proslulého dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek.

Hrad Lipnice ( Zdroj: Hrad - Lipnice, Autor: Hrad - Lipnice )

Státní zámek Hradec nad Moravicí

Chystáte-li se někam poblíž Opavy, určitě si udělejte výlet do nedalekého Hradce nad Moravicí. Na jeho jižním konci naleznete malebný hrad z poloviny 13. století, k jehož výstavbě dal tehdy pokyn samotný Přemysl Otakar II. V průběhu století šestnáctého hrad vyhořel, načež byl následně opraven a o několik desítek let později přestavěn na renesanční zámek. Svoji nynější podobu dostal ale až ke konci 19. století, to když byla dokončena takzvaná Bílá věž. Protože se zámek nachází na kopci, naskýtá se z něho krásný výhled na okolní krajinu i přilehlý Kaljovecký rybník. Hned vedle se navíc rozprostírá šedesátihektarový lesopark.

Hradec nad Moravicí ( Zdroj: Zámek - Hradec, Autor: Zámek - Hradec )

Zámek Nový Světlov

Necelých dvacet kilometrů východně od Uherského Brodu leží obce Bojkovice a na jeho okraji zámek Nový Světlov. A co že je na něm tak zajímavého? Minimálně hned dvě věci – na první pohled nápadná bílá barva a poté rovněž skutečnost, že byl vystavěn v poněkud netradičním slohu, konkrétně pak ve stylu anglické tudorské gotiky. Zámek jako takový je prestižním kulturním regionálním centrem. Na jeho nádvoří se nachází koncertní a divadelní prostory, konají se v něm svatební obřady i společenské akce. A pokud jde o jeho historii, původní hrad byl vystavěn kolem roku 1480 zásluhou Landštejnů, kteří pocházeli z větve známého rodu Rožmberků. Zámek si přirozeně můžete prohlédnout i vy, před samotnou návštěvou se nicméně doporučuje ověřit si, zda není zrovna náhodou právě z důvodu konání soukromé akce pro veřejnost uzavřen. Stává se tak zejména o víkendech.

Zámek Nový Světlov ( Zdroj: Zámek Světlov, Autor: Zámek Světlov )

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Jižní Morava je malebná již sama o sobě. Barevné baráčky, kouzelná příroda a nekonečné vinohrady. Důvodů k navštívení tohoto koutu republiky je více než dost. Avšak kromě všeho výše zmíněného se zde nachází i nespočet hradů a zámků, které rozhodně stojí za nějaký ten krok navíc. Vedle věhlasného Lednicko-valtického areálu či Mikulova se k nim řadí například i ten ve Vranově nad Dyjí. Zámek se nachází v bezprostřední blízkosti rakouské hranice a patří mezi nejhodnotnější světské barokní stavby v celé střední Evropě. Jako řada jiných, i vranovský zámek byl původně postaven coby hrad, přičemž první zmínky o této národní kulturní památce se datují již k samému počátku 12. století. Jako takový je navíc součástí Národního parku Podyjí, a tudíž jeho návštěvu můžete rovněž spojit například s procházkou podél rozmanitého toku řeky Dyje nebo v jejím těsném okolí.

Vranov nad Dyjí ( Zdroj: Zámek - Vranov, Autor: Zámek - Vranov )

Zámek Orlík

Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Červená Lhota a tak dále. Jihočeský kraj toho co do počtu skvostných hradů a zámků nabízí skutečně mnoho. Konkurence je v tomto ohledu natolik velká, že může návštěvník velice snadno nějakou takovouto pamětihodnost opomenout. A to by byla vskutku škoda! Protože třeba zámek Orlík rozhodně za navštívení stojí. Nachází se na břehu stejnojmenné vodní nádrže a díky své poloze naskýtá turistům nádherný výhled do okolní lesy osázené krajiny. Kdy přesně byl Orlík postaven, se neví, počátkem 13. století zde nicméně stála pevnost, jejímž účelem byla ochrana přilehlých obchodních stezek a vybírání cla z plavby po Vltavě. Na začátku století devatenáctého se zámek dostal do rukou rodů Schwarzenbergů, ti jej pak vlastnili až do té doby, než byl v roce 1948 znárodněn. V devadesátých letech byl pak rodu opětovně navrácen.