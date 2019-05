Česká okruhová sezona vrcholí. Nejdřív na autodromu v Mostě, pak v Brně

„Vyhrát domácí závod je tím nejkrásnějším zážitkem. O to větším zklamáním je, když se nedaří,“ ví pilot Filip Salaquarda z české stáje Team ISR. Do prestižního evropského seriálu ADAC GT Masters se zařadili už loni se speciálem Audi R8 LMS GT3. Po sezóně skončili na celkovém dvanáctém místě. Salaquarda a jeho stájový kolega Frank Stippler by letos své audi chtěli posunout výš. Po prvním závodu v německém Oscherslebenu jim patří průběžné třinácté místo.

Skok výš chtějí udělat už v sobotu a v neděli v Mostě. Po testování, které na autodromu proběhlo minulý týden, si věří. „Oproti loňskému roku, kdy měl šampionát v Mostě premiéru, je tady nyní okruh pocitově o zhruba půl vteřiny na kolo rychlejší. S vozem jsme po testování spokojeni,“ těší se Salaquarda. Za lepší časy může především nový asfalt, který pokrývá dvě třetiny mosteckého autodromu.

ADAC GT Masters Termín: 18. a 19. května 2019 Místo: Autodrom Most Program: 1. kvalifikace (sobota, 10.00 až 10.30), 1. závod (sobota, 14.15 až 15.45), 2. kvalifikace (neděle, 10.00 až 10.30), 2. závod (neděle, 14.15 až 15.45) Koho sledovat: Filip Salaquarda (Audi R8 LMS), Timo Bernhard (Porsche 911 GT3 R)

Zatímco čeští fanoušci na tribunách a přírodních svazích budou sledovat především černo-stříbrné audi týmu ISR s číslem 33, ujít by jim neměly ani další skvosty. Ať už nový speciál Aston Martin Vantage GT3 nebo Corvette C7 GT3-R, tedy vozy dobře známé z globální vytrvalostní série WEC (World Endurance Championship) a jejího vrcholu v Le Mans. Jeho vítěz – německý pilot Timo Bernhard – se také ukáže na mosteckém roštu. Za volantem vozu Porsche 911 GT3 R svého Küs Team75 Bernhard.

Dvanáct hodin v Brně

A když je řeč o vytrvalostních závodech, jedna série se nyní do Česka po více než dvou letech vrací. Jde o pohár 24H Series, který zakotví na brněnském Masarykově okruhu poslední květnový víkend. Zatímco v říjnu 2016 se v Brně jela rovnou čtyřiadvacetihodinovka, letos bude závod o polovinu kratší.

Aby hluk vozů – provizorní startovní listina jich zatím čítá 34 – ráno a večer nerušil obyvatele obcí v okolí okruhu, pořadatelé rozdělili závod do dvou částí. V pátek 24. května odpoledne se odjedou první tři hodiny, v sobotu pak týmy nastoupí do zbylých devíti.

12H Brno (součást mezinárodního poháru 24H Series) Termín: 24. a 25. května 2019 Místo: Masarykův okruh, Brno Program: 1. část závodu (pátek, 16.00 až 19.00), 2. část závodu (sobota, 10.00 až 19.00) Koho sledovat: Tomáš Enge (KTM X-Bow), Robert Šenkýř (BMW M4 GT4), Josef Král + Jiří Písařík (Ferrari 488 GT3)

Z několika desítek jezdců, kteří se budou ve vozech nejrůznějších kategorií během podniku 12H Brno střídat, nejvíc zaujme jméno bývalého pilota formule 1 Tomáše Engeho. Ten do dvanáctihodinovky vyrazí za volantem speciálu KTM. Se stejným vozem bojoval třeba i v legendárním australském závodu Bathurst 12 Hour v únoru 2017, do cíle ale tehdy jeho tým nedojel.

Důležitý bude i výsledek rudého ferrari českého týmu Bohemia Energy racing with Scuderia Praha, kterému po prvních závodech sezony v italském Mugellu a belgickém Spa-Francorchamps patří v seriálu 24H Series první místo.

