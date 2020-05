Budou party ostrovy ještě dost „party“? Kypr se obává o budoucnost svých nočních klubů

Pojem „party ostrov“ má většina Evropanů zcela automaticky spjatý zejména se španělskou Ibizou. Pořádně rozjet to však umí i na opačné straně Středozemního moře. Důkazem toho budiž kyperské letovisko Ayga Napa, jež každoročně přivítá tisíce mladých turistů, kteří sem přiletěli především za zábavou a hlučnou muzikou. Otázkou však zůstává, zda tomu tak bude i nadále. Majitelé místních nočních klubů jsou přesvědčeni, že kvůli současným bezpečnostním opatřením, to totiž dost dobře možné nebude.

Evropští turisté o letní dovolenkovou sezónu nejspíš nepřijdou. Na řadu věcí si nicméně během svého letošního pobytu u moře budou muset vzhledem k přetrvávající pandemii koronaviru nechat zajít chuť. Z hotelů tak s největší pravděpodobností zmizí oblíbené švédské stoly, lehátka na plážích budou schovaná za plexisklem a vzájemný kontakt bude omezen na minimum. Jenže právě to je proti samotné podstatě existence některých zábavních podniků.

„Víme, že lidé v nočních klubech budou chtít tančit a dobře se bavit. Ale vy pak za nimi máte chodit a říkat jim, aby stáli dva metry od sebe?“ cituje zpravodajský web ABC News mluvčího spolku kyperských klubů, barů a restaurací Charalambose Alexandroua.

Pravidla týkající se předepsaných rozestupů se dají podle něj celkem dobře dodržovat v kavárnách, hospodách a dalších zařízení podobného typu. O zmíněných nočních klubech to však už ale tak docela neplatí. I proto si myslí, že letošní dovolenková sezona bude zejména „o přežití“ spíš než o generování jakéhokoliv zisku.

Středoevropané ano, Britové zatím ne

S tím, jak zajistit, aby v důsledku otevření hranic nedošlo na Starém kontinentu k novému šíření nebezpečné nákazy, si lámou hlavu vlády snad všech jihoevropských států. Mezi nejčastěji zmiňovaná řešení patří předkládání platných, a hlavně negativních testů na koronavirus při vstupu do země, podle kyperského ministra cestovního ruchu nicméně v úvahu připadá i jakási selekce turistů na základě toho, odkud pocházejí. Přednost by tak mohli dostat především lidé ze sousedních zemí, ve kterých se podařilo dostat infekci již pod kontrolu – například tedy z Řecka, Izraele či Spojených arabských emirátů. To samé ale prý platí i o občanech státu střední a severní Evropy. Naopak turisté trvale žijící ve Velké Británii či Rusku si nejspíš ještě budou muset počkat až podle toho, jak se u nich vyvine situace během nadcházejících týdnů.

Samotné hotely by pak vzhledem k přijatým bezpečnostním opatřením mohly připomínat nemocnice spíše než cokoliv jiného. Veškeré administrativní záležitosti spjaté s příjezdem hostů budou vyřizovány elektronicky, pracovníci na recepci budou sedět za průhlednou fólií, pokojské budou chodit v ochranných oblecích a zavadla turistů budou ihned po příletu na letišti důkladně vydezinfikována a převezena přímo do jejich pokoje.

Plážové semafory

Že se ze strany kyperských autorit rozhodně nejedná o žádné přehnané reakce, nýbrž jakýsi nový standard, dokládá i záměr úřadů v Portugalsku. Ty totiž nepovolí turistům vstoupit do jimi zamluvených hotelových pokojů dříve než čtyřiadvacet hodin poté, co je opustí předešlí hosté. Kromě toho ale zdejší vláda také nařídila rozmístit plážové slunečníky tak, aby byly od sebe vzdáleny alespoň tři metry, zakázala používání šlapadel a tobogánů a představila novou mobilní aplikaci, jež na základě indikace v podobě jakýchsi semaforových světel lidem ukáže, která z pláží je již plná a která naopak nikoliv.

Portugalské úřady navíc plánují tamním hotelům, restauracím a dalším zařízením působícím v rámci odvětví cestovního ruchu udělovat zvláštní hodnocení v podobně úředních známek, respektive pečetí svědčících o tom, že daný objekt splňuje doporučené bezpečnostní standardy, jež mají šíření koronaviru předejít.

„Je to otázka toho, jak zajistit, aby se lidé cítili bezpečně a měli důvěru v místo, kam cestují,“ podotkl prezident vládní agentury Turismo de Portugal Luís Araújo.

