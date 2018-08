Obavy z toho, že škody způsobené kroupami budou růst s tím, jak poroste průměrná globální teplota Země, vedou americké vědce k tomu, aby využili odolný armádní bitevník pro podrobné studium vzniku kusů ledu v bouřkových mracích.

Andrew Heymsfield z Amerického národního centra pro výzkum atmosféry NCAR uvedl, že laboratoř jedná s vojenským námořnictvem, aby vědci mohli využít bitevní letoun Fairchild A-10 Thunderbolt II, známý pod přezdívkou „prase“. Letadlo má být vybaveno meteorologickými přístroji, s nimiž bude sbírat potřebné údaje.

Bitevník má velmi odolnou konstrukci, kabina pilota je chráněna titanem. Co dokáží udělat kroupy s běžným dopravním letadlem se ukázalo letos v červnu. Airbus A319-100 na lince ze San Antonia do Phoenixu byl donucen nouzově přistát, protože kroupy zcela zdemolovaly „čumák“ letounu a přední sklo.

American Airlines #AA1897 made an emergency in El Paso after hail shattered windshield and damaged the nose cone https://t.co/MsU2IHo7wb pic.twitter.com/EtT6jvT7Mo