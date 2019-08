Jak ochladit města: pomoci může i „chytrý beton“

Letní vedra v městské zástavbě, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Američtí odborníci navrhli propustný beton, který by se používal pro chodníky a silnice ve městech a snížil by efekt tepelných ostrovů, kdy se běžné betonové a asfaltové plochy rozpálí až na 60 stupňů Celsia. Voda v porézním betonu a její odpařování by přispívaly k ochlazování betonových ploch. Toto řešení by rovněž snížilo riziko lokálních povodní.