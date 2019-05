Scéna, která jako by snad připomínala řádění populárního britského moderátorského tria Clarkson, May a Hammond, má relativně prosté vysvětlení. Piloti totiž nacvičovali letecké souboje, při nichž se navzdory všem moderním technologiím střetnou oba protivníci takříkajíc tváří v tvář, a nikoliv na vzdálenost několika kilometrů, jak se v posledních desítkách let stalo zvykem.

A protože se během tohoto „dog fightu“ pohybovali v relativně velké výšce nad zemí, výfukové plyny jejich letounů začaly kondenzovat a vytvářet za sebou očividnou stopu. Ta ovšem doznala poněkud nečekaných tvarů a záhy se stala hitem sociálních sítí. Jako první o ní informovala stanice Fox 10.

Nutno dodat, že to zdaleka není poprvé, co se takovýto obscénní obrazec nad americkým nebem objevil, a možná i proto se vrhla z řad místních obyvatel na vedení základny velká vlna kritiky. Ta dokonce zašla až tak daleko, že sama armáda musela celý incident uvést na pravou míru.

„Fotky, které kolují online od úterního odpoledne, jsme viděli,“ řekl CNN armádní mluvčí. „Vedení 56. stíhacího křídla zhlédlo záznam tréninkových nahrávek letu a potvrdilo, že F-35ky prováděly standardní tréninkové manévry…, který vyústily ve vytvoření kondenzačních stop. Během letu nedošlo k žádnému podlému či nevhodnému chování,“ dodal.

V minulosti za tyto obrazce už padaly i tresty

Není to přitom tak dávno, co byli jejich bratři ve zbrani za takovýto incident dokonce potrestáni.

V roce 2017 „nakreslila“ na nebe nad státem Washington tentýž obrazec posádka letounu E/A – 18 Growler patřícího americkému námořnictvu. Rozdíl byl nicméně v tom, že její počínání bylo zcela úmyslné. Výsledkem tak bylo uzemnění obou pilotů a zahájení důkladného vojenského vyšetřování.

Obrazec připomínající mužské genitále na nebi nad státem Washington z roku 2017 ( Zdroj: Twitter/anahi_torres, Autor: Anahi Torres )

Za jednání posádky, které bylo „zcela nepřijatelné a neetické“ se podle webu CNN námořnictvo tehdy veřejnosti muselo omlouvat.