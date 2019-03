Alpy na poslední chvíli? Zkuste velmi vlídný Alpbachtal

Pouhé tři hodiny jízdy od českých hranic. Lyžařský region Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau vás přivítá typickou tyrolskou architekturou, přesto ale nabízí moderní ubytování a komfort v podobě wellness zázemí i místní vyhlášené gastronomie. I domorodci říkají, že jejich Alpbach je rozkročen mezi malým střediskem a velkým areálem.

Vesnice roku

Alpbach je středně velká alpská horská vesnice, která přísně dbá na dodržování striktních stavebních pravidel. Je hrdá na jednotný styl dřevěných stavení, nenajdete tu tudíž žádná betonová monstra; domy, hotely i penziony jsou stavěny v tomtéž stylu jako v minulých staletích. I v rámci celého Rakouska je to ojedinělý přístup, a tak není divu, že obec získala už v roce 1983 titul nejhezčí rakouské vesnice.

„Většina ubytovacích zařízení si styl drží i uvnitř. Najdete tam samozřejmě wellness, sauny, bazény, ale nábytek je často také originální, vyrobený někým z údolí a z místního dřeva,“ říká Michael Mairhofer z centrály cestovního ruchu v regionu Alpbachtal.

Kvůli přísné regulaci a stavebním omezením se v tomto regionu nové hotely mnoho nestavějí, díky nerozrůstající se stávající ubytovací kapacitě není místní lyžařské středisko nikterak přetížené. „Až do roku 1926 byla vesnice chráněna před všemi negativními vedlejšími vlivy pokroku,“ dodává Mairhofer.

Saně i pivovar

Označení regionu jako „přátelský k rodinám“ je znát mimo jiné v samotném lyžařském středisku, protože zázemí poskytuje malým i velkým ten největší komfort na upravených sjezdovkách. V regionu, který se nachází v srdci Kitzbühelských Alp, si můžete projet celkem 109 kilometrů sjezdovek, včetně dvou snowparků. K dispozici je pak 45 lanovek a vleků. Samozřejmostí je i dětský klub – Juppi Kid´s Club Reith, který je zdarma pro všechny děti, které jsou v údolí Alpbachtal ubytované.

Když si chcete od lyžování nebo snowboardingu odpočinout, doporučujeme zajít si do nejbližší půjčovny pro sáňky a projet si některou ze tří tras, které nabízejí nezapomenutelný výhled.

Předloni si region Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zasloužil ocenění za nejlépe připravené sjezdovky. My jsme si to vyzkoušeli i na večerním lyžování, kdy byl nachystán luxusní „manšestr“ a svah jsme měli téměř pro sebe.

A co pak? Velmi poutavou zastávkou je lokální minipivovar, kde vaří vlastní pivo pod značkou Kristall-Brauerei. Degustaci jsme si nemohli nechat ujít a můžeme potvrdit, že piva jsou zde výborná. A posezení v „garážové pivnici“? Neodolatelné.

Alpbachtal

• lyžařská oblast o rozloze 326 hektarů

• 109 km sjezdovek – 26 km modrých, 54 km červených, 13 km černých – a 46 lanovek

• vesnice má Alpbach má 2600 obyvatel, leží 974 metrů nad mořem

• nejvyšší vrchol oblasti je Grosser Galtenberg (2424 metrů nad mořem)

• nejvýše položená zastávka lanovky je Wiedersbergerhorn (2025 metrů nad mořem)