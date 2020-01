Adrenalinem napumpovaný. Novozélandský Queenstown přitahuje turisty, dobrodruhy i investory

Po hodině stoupání do příkrého svahu ke stanici lanovky po kluzkých kamenech, kdy jen s obtížemi udržujeme balanc na bahnité a často „děravé“ stezce, se zastavujeme. V tu chvíli se nad námi ozve nepříjemný, pištivý zvuk. Jako kdyby drhlo železo po železe. Co to proboha je?

Šššš! Nad našimi hlavami prolétl přelud, podivně ustrojená figura připomínající netopýra. Zavěšená na laně nataženém do údolí se řítila mezi stromy dolů. V dešti, skučícím větru, jarní teplotě kolem šesti stupňů. Nic ji nemohlo zastavit. A vzápětí se za ní na koleji do mlhy vyřítil další „netopýr“ s lyžařskými brýlemi na očích.

Jen o kus dál, mlha nemlha, se do hlubin vrhají na laně jiní „letci“. Po hlavě dolů, ze skalního převisu na Bob´s Peak, uvázáni na laně. Z místa, kde byl kdysi zprovozněný historicky první komerční bungee jumping na světě. Naše iluze, že jsme sami v hlubokém lese, kterým jsme stoupali, rychle bere zasvé.

Novozélandský Queenstown láká dobrodruhy. ( Autor: Jaroslav Matějka/Profit )

Aby toho nebylo málo, vzápětí se kolem nás po Tiki Trailu prohnali bikeři. A to i přes zákaz jezdit v dešti. Mají tu k dispozici čtyři dráhy, navíc si můžou odskočit na tu bobovou. Tady ale měli rozum, v prudkém dešti byl její provoz přerušený. A komu to nestačí, může se vyblbnout s motorovými čtyřkolkami. I v lijáku. Zkusit tandemový seskok z hory s instruktorem.

Nebo si zaplatit projížďku v jetboatu, tryskovém člunu s motorem o objemu neuvěřitelných 8,1 litru, který disponuje silou 520 koňských sil a je schopen dosáhnout rychlosti přes 80 km/h…

Jak se tam dostat Z Prahy do Aucklandu, s mezipřistáním třeba v Dubaji nebo Singapuru. Cesta trvá 25 hodin až 37 hodin (záleží na ceně zpáteční letenky, ta začíná na 33 tisících korunách). Ze Severního ostrova lze do Queenstownu dále pokračovat buď letecky (dvě hodiny, zpáteční let od 2500 korun), nebo autem (1556 kilometrů).

Magická přitažlivost

Ale pozor, tady nejsou jen dobrodruzi. Samozřejmě. Neidealizujme. Sotva vstoupíme roztřesení zimou a deštěm do konečné stanice lanovky, do rozlehlých prostor komplexu Skyline Queenstown, narážíme na Asiatky v pantoflíčkách a Němce s nezbytnými plechovkami piva.

Ti sem samozřejmě přijeli lanovkou za 40 novozélandských dolarů. Přes skleněnou vitrínu kavárny či restaurace hledí do údolí a v duchu si odškrtávají další splněný cíl cesty po Novém Zélandu.

Queenstown ležící na břehu průzračného jezera Wakatipu je neuvěřitelný magnet. A to i na přelomu zimy a jara, kdy zde není hlavní sezona. Ulice jsou plné, obchody a restauranty také. Malé rozlohou, ale velké věhlasem – tak by mohla znít stručná charakteristika šestnáctitisícového městečka.

A nepřitahuje v současnosti jen davy návštěvníků z celého světa, ale i investorů. Průměrná cena domu v oblasti se vyšplhala k jednomu milionu novozélandských dolarů (15 milionů korun). V tomto ohledu Queenstown předstihl Auckland a je na Novém Zélandu suverénně nejdražší.

Co navštívit