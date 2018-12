Proč by o svátcích mělo být otevřeno?

Spotřebitelé jsou svobodní

Stát by nás, dle příznivců celoročně otevřených obchodů, neměl nutit k tomu, abychom trávili volný čas doma s rodinou nebo na výletě. Pokud se někdo rozhodne využít volno k návštěvě nákupního centra, jedná se o projev jeho svobodné vůle. Mělo by být na každém z nás, zda strávíme svůj volný čas s rodinou u babičky nebo v převlékací kabince butiku.

Někteří lidé o svátcích pracovat chtějí

Obzvlášť bezdětní lidé si rádi přivydělají, neboť jejich výplata se ve státní svátek strávený v práci násobí. Někteří pracovníci zkrátka do práce rádi přijdou, namísto toho, aby volno trávili doma.

Měli bychom brát ohled na cizince a jiná náboženství

V České republice žijí lidé jiného vyznání, kteří neoslavují tradiční křesťanské svátky. Takový turecký prodavač kebabu neoslaví Velikonoční pondělí, proto by do práce v tento den klidně rád přišel a obsloužil hladové zákazníky.

Pracují i jiné profese

Zdravotní sestra, hasič, městský strážník, obsluha čerpací stanice, řídící letového provozu, moderátor rozhlasu… Všichni tito lidé pracují klidně i na Vánoce. Proč by někteří pracovníci pracovat mohli a jiným to mělo být zákonem zakazováno? Rozdíl v právu vydělávat peníze i ve státní svátek je dalším argumentem těch, kteří zastávají svobodu možnosti práce v jakýkoliv den.

Proč by o svátcích mělo být zavřeno?

Zaměstnanci chtějí více času na rodinu

Prodavači mnohdy nemají snadnou práci, často čelí vysokému stresu ze strany nadřízených i zákazníků. Je proto na místě dopřát jim více dnů volna na odpočinek a rodinu. Jak by svým dětem vysvětlovali, že na Velikonoce s nimi nepůjdou na koledu, protože musí jít získávat finance do rodinného rozpočtu?

Lidé chtějí oslavit zásluhy našich předků

Jsou takzvané svaté dny, kdy je dobré zastavit se, a zamyslet se. Děti si ve školách připomínají zásluhy našich předků, kteří bojovali za naši zemi. Výročí takového dne bychom neměli přejít pouze pohledem na nápis v kalendáři, ale měli bychom si připomenout historii země, ve které žijeme.

Zákazníci neumřou hlady, když bude supermarket zavřený

Odpůrci zavřených obchodů ve státní svátky se často rozčilují, že si nemohou nakoupit potřebné suroviny nebo zboží. Termíny státních svátků však známe dlouhodobě předem. Není přeci problém nakoupit si na tento den potraviny do zásoby. Pak se nemusíme rozčilovat, že nám došla vajíčka a všude mají zavřeno.

Jsme příliš konzumní společnost

Pokud lidé nedostanou možnost jít do kavárny nebo do kina či obchodu ve státní svátek, využijí tento den spíše trávením času doma s rodinou nebo přáteli. Společnost tímto směřujeme k ústupku konzumu. Nakupování a nekonečné vyhledávání placené zábavy by nemělo být životním stylem.