10 největších hvězd Instagramu

10. Kendall Jenner

Kendall Jenner ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

Třiadvacetiletá modelka se stala známou díky účinkování v televizní reality show Keeping Up With the Kardashians, kterou natáčela její rodina. Jedna z nejlépe placených modelek současnosti v minulosti spolupracovala se značkami jako Chanel či Donna Karan. Momentálně ji můžete vidět třeba v kampani luxusního spodního prádla Calvin Klein.

V současné době má Kendall Jenner necelých 109 milionů sledujících na Instagramu, což z ní dělá jednu z nejvlivnějších influencerek na světě. Za jeden sponzorovaný příspěvek si navíc přijde na 500 tisíc dolarů, což v přepočtu činí zhruba 11, 4 milionu korun.