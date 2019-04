10 nejdražších knih všech dob

10. místo – První folio

William Shakespeare patří mezi nejslavnější dramatiky světa a není proto divu, že do seznamu nejdražších knih se dostalo také jeho dílo. První folio neboli Pana Williama Shakespeara komedie, historie, tragédie (v originále First Folio či Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories & Tragedies) je sbírka her, která byla vydána sedm let po autorově smrti, tedy roku 1623.

První folio obsahuje 36 her z pera Williama Shakespeara. Jak napovídá samotný název, najdete zde všechny jeho nejznámější komedie, tragédie i historické hry. Původně bylo vytištěno 750 kopií této kolekce, zachovala se však pouze jedna třetina vzácných výtisků. Roku 2001 jeden z nich zakoupil spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen za rekordních 6,16 milionu dolarů. V přepočtu se tehdy jednalo o více než 230 milionů korun.