V rámci nejslavnější hokejové ligy světa už dávno neplatí, že nejcennější je ten klub, který má ty nejlepší sportovní výsledky. Dokazuje to ostatně i následující žebříček 10 nejhodnotnějších týmů NHL, tak jak je sestavil prestižní časopis Forbes.

A přestože údaje za právě skončenou sezónu budou k dispozici nejspíše až na konci kalendářního roku, je velice pravděpodobné, že minimálně na čele k žádným závratným změnám nedojde. První příčku totiž hájí jeden a ten samý tým již čtyři roky za sebou.

10. Washington Capitals

Co do své tržní hodnoty se na desátém místě umístili loňští vítězové Stanley Cupu, celek Washingtonu Capitals. Pokud byste uvažovali o koupi týmu z hlavního města Spojených států amerických, jehož barvy hájí i ruská hvězda Alexandr Ovečkin, museli byste na základě informací Forbesu připravit celých 725 milionů dolarů, tedy přes 16,53 miliardy korun.

Washington Capitals ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

9. Vancouver Canucks

Kanadských týmů je v celé NHL ani ne třetina. Hned tři z nich ovšem patří mezi desítku nejcennějších. A jedním takovým je právě i klub Vancouver Canucks. V současné době prochází tým Kosatek jakousi přestavbou, neboť bratři Sedinové, kteří dlouhá léta udávali jeho hře tempo, jsou pryč, a tak klub hledá nové tahouny. A to se ostatně projevuje i na výsledcích. Letos tento tým ze západního pobřeží Kanady skončil ve své konferenci dvanáctý, o rok dříve dokonce až čtrnáctý. Jeho hodnota navíc v meziročním srovnání vzrostla ve srovnání se sezónou 2016/17 o pouhé jedno procento na 735 milionů dolarů (16,76 miliardy Kč).

Fanoušci Vancouveru Canucks ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

8. Detroit Red Wings

Podobné výsledkové trápení jako Vancouver zažívají rovněž v Detroitu. Do play-off tento klub z takzvané Original Six, tedy šestice týmů, jež stály u zrodu ligy jako takové, postoupil naposledy v sezoně 2014/15, a přesto nadále patří mezi ty nejhodnotnější. Jeho tržní cena je stanovena na 775 milionů dolarů (cca 17,67 miliardy korun). A pozoruhodný je minimálně ještě jeden údaj - navzdory neuspokojivému umístění v tabulce si totiž Rudá křídla v meziročním srovnání polepšila o celých 11 procent.

Detroit Red Wings ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

7. Philadelphia Flyers

Přesně 800 milionů dolarů, tedy 18,24 miliardy korun, byste si museli připravit, pokud byste se chtěli stát novým majitelem týmu Philadelphia Flyers. S výkony Letců, v jejichž kádru byste nalezli hvězdy typu Jakuba Voráčka nebo Clauda Girouxe, to je v poslední době jako na houpačce. Jednou se do vyřazovacích bojů podívají, podruhé zase nikoliv. Tak či tak jejichž tržní hodnota roste. Ve srovnání se sezónou 2016/17 to bylo o úctyhodných osm procent.

Philadelphia Flyers ( Zdroj: Flickr, Autor: Jeletsgoflyers; CC BY-NC 2.0 )

6. Los Angeles Kings

Kalifornské Los Angeles je městem nepřeberných možností. Vedle slunných pláží a filmového průmyslu se místním obyvatelům nabízí možnost zajít na oblíbenou NFL, ještě oblíbenější NBA, basebalovou MLB či fotbalovou MLS. A vedle všech čtyř výše zmíněných sportů, které našly v L.A. svůj domov, zde působí rovněž hokejoví Los Angeles Kings. Ba co víc, tým, za který toho času hrál i legendární Wayne Gretzky, si v tak obrovské konkurenci nevede z pohledu finančních výsledků vůbec špatně. Jedná se totiž o šestý nejhodnotnější klub kanadsko-americké NHL vůbec. Jeho tržní cena je podle časopisu Forbes 810 milionů dolarů, což v přepočtu dělá přibližně 18,47 miliard korun.

Los Angeles Kings ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

5. Boston Bruins

Na pátém místě, pokud jde o nejhodnotnější týmy NHL, se umístil další klub z takzvané zakládající šestky, a sice organizace Boston Bruins. Celek, jenž má díky Davidům Pastrňáka a Krejčího řadu příznivců i mezi fanoušky z Česka, byste si mohli potenciálně pořídit za 925 milionů dolarů (21,09 miliardy korun). Bude nicméně zajímavé sledovat, jak se na jeho hodnotě podepíše letošní spanilá jízda play-off, kdy Medvědy o kýžený Stanley Cup připravil až v posledním možném zápase tým St. Louis Blues.

Bez jednoho roku čtyři dekády čekali bostonští Medvědi na Stanleyův pohár. ( Autor: reuters )

4. Chicago Blackhawks

Chicago Blackhawks je dalším týmem dokazujícím, že tržní hodnota klubu se nezakládá ani tak na jeho aktuálních sportovních výsledcích jako spíš na tradici a atraktivitě lokality, v níž se nachází. Tento tým se v posledních dvou letech do vyřazovacích bojů nepodíval, na druhou stranu, za posledních dvacet let získal slavný pohár hned třikrát, což se ještě kromě Pittsburgu Penguins žádnému jinému klubu nepoštěstilo. Odhadovaná cena Černých jestřábů je podle časopisu Forbes 1 050 milionů dolarů (23,94 miliardy korun).

Chicago Blackhawks ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

3. Montreal Canadiens

Nejúspěšnější tým celé NHL, pokud jde o počet Stanley Cupů, se v žebříčku nejhodnotnějších klubů umístil na třetím místě. Montreal Canadiens hraje slavnou ligu od jejího samého začátku, tedy od sezony 1917/1918, přičemž jeho historie sahá dokonce až do roku 1909. Celkem má na svém kontě 24 titulů, k nimž mu postupem času pomohly ty největší legendy, jaké se kdy po hokejových kluzištích proháněly. Barvy „Habs“ v minulosti hájili například Maurice Richard, Georges Vézina, Jacques Lemaire, Bob Gainey či Patrick Roy. Aktuální hodnota klubu je podle časopisu Forbes 1 300 milionů dolarů, tedy 29,64 miliardy korun.

Montreal Canadiens ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

2. Toronto Maple Leafs

Druhé místo a další veleslavný klub. Tentokrát tým Toronto Maple Leafs. Kanadský celek z Ontaria je druhou nejúspěšnější organizací NHL hned po Montrealu Canadiens. Stříbrný pohár pozvedli jeho hráči nad hlavu celkem třináctkrát, naposledy však v sezoně 1966/67, tedy před více než 50 lety. A přestože jejich snahy v poslední době častokrát končily dokonce ještě před branami samotného play-off, případně hned v prvním kole, na nedostatek fanoušků si tento klub rozhodně stěžovat nemůže. Domovský stánek Javorových listů je i přes abnormálně vysokou cenu vstupenek permanentně vyprodaný, a pokud se to snad někdy nepovede, vzbudí tato zpráva obrovské pozdvižení napříč celým hokejovým světem. A tomu ostatně odpovídá i tržní hodnota klubu – 1 450 milionů dolarů (cca 33,06 miliardy Kč).

Toronto Maple Leafs ( Zdroj: Flickr, Autor: Kit-Kat; CC BY-NC-SA 2.0 )

1. New York Rangers

Kdo NHL sleduje pravidelně a zajímá se i o dění v zákulisí, asi ho první příčka nikterak nepřekvapí. Ostatně, newyorští Jezdci toto místo okupují již několik posledních let poté, co přeskočili právě zmíněné Toronto. Také tým z Madison Square Garden patří do takzvané Original Six a ze Stanley Cupu se radoval celkem čtyřikrát. Na jejich poslední triumf ale vzpomínají spíše už jen pamětníci. Datuje se totiž do sezony 1993/94. Dostat tento stříbrný pohár zpět na Manhattan se v minulosti nepovedlo ani Waynu Gretzkému či Jaromíru Jágrovi. A pokud jde o aktuální výsledky, do vyřazovacích bojů se slavný klub dostal naposledy v ročníku 2016/17. Tak či tak, jeho tržní hodnota je dále na vzestupu a podle doposud poslední analýzy časopisu Forbes činí 1 550 milionů dolarů (35,34 miliardy korun).

Henrik Lundqvist v dresu newyorských Rangers ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

Čtěte také: