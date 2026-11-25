V roce 1980 stál v čele Československa prezident Gustáv Husák, v rádiu zněly písně Karla Gotta, Heleny Vondráčkové nebo Michala Davida a na víkend se jezdilo do přírody nebo na chalupu. Lidé si také postupně pořizovali modernější spotřebiče, cestovali vlakem i autobusem, a ti bohatší si dokonce kupovali svůj vlastní automobil. To všechno ale pochopitelně něco stálo.
Pamatujete si, potažmo tipnete si, kolik tehdy činila průměrná mzda nebo na kolik korun vyšla jízdenka na vlak? A dokážete odhadnout cenu rádia, vysavače či poštovní známky? Na základě údajů od Českého statistického úřadu jsme připravili 12 otázek, které prověří vaše znalosti cen zboží a služeb v Československu roku 1980. Tak směle do nich!
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