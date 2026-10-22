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Retro kvíz: Devadesátky, éra „neomezených možností“. Vzpomenete, které věci, značky a obchody změnily náš život k nepoznání?

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Jana Chuchvalcová
Dnes
Jak lidé nakupovali v Praze
Autor: franz12 / Shutterstock.com

Po sametové revoluci se v Československu začaly objevovat věci, které lidé do té doby většinou znali nanejvýš ze zahraničních filmů nebo z vyprávění kamarádů a známých, jimž se poštěstilo vycestovat na Západ. K vidění tehdy byly první mobilní telefony, v obchodech se změnil způsob nakupování a do života lidí postupně pronikaly moderní technologie. Některé novinky se ujaly okamžitě, jiné si své místo musely postupně vydobýt.

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Právě devadesátá léta byla obdobím, kdy se český trh otevíral zahraničním značkám a podnikatelé zkoušeli nové způsoby, jak prodávat zboží nebo poskytovat služby. Vznikaly první soukromé rozhlasové a televizní stanice, lidé se učili pracovat s internetem a nákupní centra začala měnit podobu měst i způsob trávení volného času.

Víte, kdy se v tuzemsku daly poprvé vybírat peníze z bankomatu? Který nákupní řetězec nabídl svůj první supermarket? Nebo kdo stál u zrodu českého internetového obchodování? Připravili jsme pro vás dvanáct otázek, jež vás vrátí do doby velkých změn. Zkuste si ověřit, kolik prvenství si pamatujete.

A pokud vás podobné kvízy baví, na tomto odkazu najdete i všechny další, které jsme na Euro.cz dosud publikovali.

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