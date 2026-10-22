Retro kvíz: Devadesátky, éra „neomezených možností“. Vzpomenete, které věci, značky a obchody změnily náš život k nepoznání?

Právě devadesátá léta byla obdobím, kdy se český trh otevíral zahraničním značkám a podnikatelé zkoušeli nové způsoby, jak prodávat zboží nebo poskytovat služby. Vznikaly první soukromé rozhlasové a televizní stanice, lidé se učili pracovat s internetem a nákupní centra začala měnit podobu měst i způsob trávení volného času.
Víte, kdy se v tuzemsku daly poprvé vybírat peníze z bankomatu? Který nákupní řetězec nabídl svůj první supermarket? Nebo kdo stál u zrodu českého internetového obchodování? Připravili jsme pro vás dvanáct otázek, jež vás vrátí do doby velkých změn. Zkuste si ověřit, kolik prvenství si pamatujete.
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