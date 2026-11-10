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Retro kvíz: Když telefon vážil skoro jako cihla. Pamatujete si začátky mobilní éry u nás?

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Jana Chuchvalcová
Dnes
Mobily z 90. let
Autor: Photology1971 / Shutterstock.com

(KVÍZ) Rok 2026 je pro český mobilní trh nezvykle jubilejní. Všichni tři současní operátoři si připomínají významné milníky své historie. T-Mobile slaví třicet let od zahájení provozu vlastní tuzemské mobilní sítě, O2 dvě dekády od vzniku společnosti Telefónica O2 Czech Republic a Vodafone dvacet let od svého přejmenování. Jedná se tak o skvělou příležitost ohlédnout se za dobou, kdy si mobilní telefonování své místo v každodenním životě teprve postupně získávalo.

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Nutno podotknout, že „mobilovat“ šlo v Česku již o něco dříve – první komerční mobilní síť totiž spustil Eurotel už zkraje devadesátých let. Tehdejší radiotelefony nicméně měly s dnešními chytrými zařízeními společného opravdu jen pramálo. Byly velké, těžké, pro většinu lidí cenově nedostupné a svým vzhledem připomínaly s trochou nadsázky spíše pověstnou cihlu než cokoliv jiného. Skutečný zlom přišel až s nástupem digitální technologie GSM v roce 1996.

Konkurence na trhu postupně srazila ceny přístrojů i tarifů dolů a mobilní telefon se začal stávat běžnější součástí života. Krátce na to se zrodila zbrusu nová forma komunikace, a sice pomocí textových zpráv. Lidé měli k dispozici předplacené karty a začaly probíhat první pokusy o přístup k internetu z telefonu. Trh zaplavily mobily, jejichž odolnost z nich dělala zdánlivě nerozbitná zařízení – včetně legendární Nokie 3310 a mnoha dalších.

workshop ChatGPT

Vraťte se s námi do doby, kdy jsme se všichni navzájem prozváněli, sami si skládali vlastní vyzváněcí melodie a zabíjeli nudu hrami, jako byly Space Impact či Snake. Vzpomenout na ni můžete prostřednictvím našeho nového kvízu, který obsahuje celkem patnáct více či méně jednoduchých otázek. 

A pokud vás podobné kvízy baví, na tomto odkazu najdete i všechny další, jež jsme na Euro.cz dosud publikovali.

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