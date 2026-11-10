Retro kvíz: Když telefon vážil skoro jako cihla. Pamatujete si začátky mobilní éry u nás?

Nutno podotknout, že „mobilovat“ šlo v Česku již o něco dříve – první komerční mobilní síť totiž spustil Eurotel už zkraje devadesátých let. Tehdejší radiotelefony nicméně měly s dnešními chytrými zařízeními společného opravdu jen pramálo. Byly velké, těžké, pro většinu lidí cenově nedostupné a svým vzhledem připomínaly s trochou nadsázky spíše pověstnou cihlu než cokoliv jiného. Skutečný zlom přišel až s nástupem digitální technologie GSM v roce 1996.
Konkurence na trhu postupně srazila ceny přístrojů i tarifů dolů a mobilní telefon se začal stávat běžnější součástí života. Krátce na to se zrodila zbrusu nová forma komunikace, a sice pomocí textových zpráv. Lidé měli k dispozici předplacené karty a začaly probíhat první pokusy o přístup k internetu z telefonu. Trh zaplavily mobily, jejichž odolnost z nich dělala zdánlivě nerozbitná zařízení – včetně legendární Nokie 3310 a mnoha dalších.
Vraťte se s námi do doby, kdy jsme se všichni navzájem prozváněli, sami si skládali vlastní vyzváněcí melodie a zabíjeli nudu hrami, jako byly Space Impact či Snake. Vzpomenout na ni můžete prostřednictvím našeho nového kvízu, který obsahuje celkem patnáct více či méně jednoduchých otázek.
A pokud vás podobné kvízy baví, na tomto odkazu najdete i všechny další, jež jsme na Euro.cz dosud publikovali.