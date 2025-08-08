Kvíz pro opravdové fajnšmekry. Jak dobře znáš původní hru Mafia?

Zatímco děj Domoviny se odehrává na počátku 20. století na Sicílii, „jednička“, totiž Mafia: The City of Lost Heaven, vezme hráče o dobré dvě dekády dopředu na zcela jiné místo, a sice do Spojených států, kde spolu ve fiktivním městě, jehož předlohou bylo americké Chicago, svádí boj o moc dvě mafiánské rodiny. Jak duel mezi donem Salierim a donem Morellem nakonec dopadl, už každý herní nadšenec moc dobře ví. I tak je ale čas od času dobré si určité věci připomenout.
Náš nový kvíz se zaměřuje spíše na některé detaily z původní Mafie, a proto jej na výbornou zvládnou jen opravdoví fajnšmekři. Řadíte se mezi ně? Své znalosti můžete otestovat o pár řádků níže.
