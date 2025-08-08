Menu Zavřít

Kvíz pro opravdové fajnšmekry. Jak dobře znáš původní hru Mafia?

Kvíz
Redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Mafia: The City of Lost Heaven
Autor: Mafia: The City of Lost Heaven

Pátek 8. srpna je pro herní franšízu Mafia velice významným datem. Právě v tento den totiž světlo světa spatřila zbrusu nová akční adventura z mafiánského podsvětí. Hra nese jméno Mafia: Domovina (v angličtině Mafia: The Old Country) a jako taková slouží coby prequel k prvnímu dílu. No a právě na něj se v tomto kvízu zaměříme.

Zatímco děj Domoviny se odehrává na počátku 20. století na Sicílii, „jednička“, totiž Mafia: The City of Lost Heaven, vezme hráče o dobré dvě dekády dopředu na zcela jiné místo, a sice do Spojených států, kde spolu ve fiktivním městě, jehož předlohou bylo americké Chicago, svádí boj o moc dvě mafiánské rodiny. Jak duel mezi donem Salierim a donem Morellem nakonec dopadl, už každý herní nadšenec moc dobře ví. I tak je ale čas od času dobré si určité věci připomenout.

Náš nový kvíz se zaměřuje spíše na některé detaily z původní Mafie, a proto jej na výbornou zvládnou jen opravdoví fajnšmekři. Řadíte se mezi ně? Své znalosti můžete otestovat o pár řádků níže.

Outstream Placeholder

Pakliže máte podobné výzvy rádi, můžete vyzkoušet i některé z našich dalších kvízů. K dispozici vám jsou na tomto odkazu.

Další kvízy

Zobrazit všechny

Témata: