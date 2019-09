Venezuela má ukryté bitcoiny a ethery. Centrální banka je chce započítat do rezerv

Venezuelský prezident Nicolás Maduro Autor: čtk

Venezuelská centrální banka provádí interní testy, které mají zjistit, zda může držet kryptoměny. Reaguje tak na pokyn od státní společnosti Petróleos de Venezuela (PDVSA), která usiluje o to, aby mohla posílat do centrální banky bitcoiny a ethery a aby pak banka platila dodavatelům této ropné firmy kryptoměnami. Zaměstnanci také studují návrh, aby centrální banka mohla započítat kryptoměny do devizových rezerv, které jsou teď blízko minima za 30 let. Uvedla to agentura Bloomberg.