Třetina Čechů nerozumí kryptoměnám. Pětina je vůbec nezná

Virtuální měny, jako například bitcoin, litecoin nebo monero, považuje za stabilní alternativní investici pět procent Čechů. Naopak polovina by pro svou investici volila zlato nebo jiné drahé kovy. Většina lidí (63 procent) kryptoměny nevnímá jako relevantní alternativu ke spoření a investice. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury NMS Market Research pro společnost Golden Gate mezi 500 respondenty.

Polovinu dotázaných by ke koupi kryptoměn nic nepřimělo. Pětinu by motivovalo, kdyby s kryptoměnou mohli běžně platit v obchodech či na internetu a 13 procent by se dalo přesvědčit, kdyby jim platby přinesly nějaké výhody nebo slevy.

Počet tuzemských internetových obchodníků, kteří přijímají bitcoiny, se za poslední čtyři roky zhruba zdesetinásobil na přibližně tisícovku. Zákazníci kladně hodnotí rychlost transakcí, nevýhodou jsou naopak nestabilní transakční poplatky nebo nutnost zaplatit při jeho směně daň z rozdílu pořizovací a prodejní hodnoty.

Bitcoin je nejznámější virtuální měnou. Vznikl v roce 2009. Měna je založena na matematickém výpočtu, který zajišťuje její nezávislost. Vytváří jej síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Celkový objem bitcoinů je konečný a předem daný. Jeho současná cena se pohybuje kolem 6400 dolarů. Proti přelomu roku to znamená pokles až o 70 procent.

