Kryptoměny i soukromé půjčky. Rok 2020 bude letopočtem „odvážných“ investorů

Neuvěřitelné příběhy, v angličtině „outrageous predictions“, nejsou jen tvrdou realitou politiky, ale stále častěji i světa investic. A přestože od reálnosti naplnění takových odhadů varuje většina finančních a ekonomických odborníků, stává se, řečeno filmovým klasikem, jednou za deset let, že zkrátka někdy vyjdou. V právě začínajícím roce má být „ziskutvorným“ nástrojem nová asijská kryptoměna.

Rok 2020 bude letopočtem „odvážných“. V investičním světě, vzhledem k okolnostem, to představuje třeba nečekaný nárůst atraktivity zhodnocování peněz soukromými půjčkami. Jde totiž o to, že kvůli politice světových centrálních bank není výše úrokových sazeb na atraktivní úrovni nejen pro žadatele o půjčku, ale i pro samotného poskytovatele peněz. Jenže plyne z toho, že nejen lidé, ale hlavně korporace a firmy nedokážou vždy uspokojit svou chuť na půjčky. A to je to, co má v příštím roce investorům vydělat: Nečekaně velký nárůst objemu půjček privátními subjekty. Srozumitelně řečeno, i v tuzemsku známému projektu Zonky, který začal jako půjčky „lidem od lidí“, má ve světě v roce 2020 díky netušeným výnosům růst pěkně „pšenka“.

Chci kryptoměnu!

Jenže ani netušené výdělky z úroku nejsou tím hlavním, co dnes hýbe diskusemi o králi investičních příležitostí. Doslova bombu totiž „vrhla“ na trh ještě před koncem roku dánská investiční banka Saxo Bank, která tvrdí: „Mezi pravděpodobné outrageous predictions rozhodně patří nová digitální rezervní měna v Asii, která má urychlit odchod od amerického dolaru.“ Rozruch způsobily hlavně argumenty o tom, proč. Nová rezervní digitální měna má prý přispět k tomu, že americký dolar během několika měsíců od jejího zavedení ztratí až 30 procent své hodnoty vůči zlatu, a tím výrazně ovlivní jeho cenu. Ta má totiž vystoupat až na dva tisíce dolarů za trojskou unci oproti dnešním necelým 1500 dolarům za unci. Jinými slovy - výdělek pět set dolarů na unci během několika měsíců.

ADR neboli Asian Drawing Right má mít kurz jedno ADR za dva americké dolary. A to má přispět k tomu, že se měna stane největší světovou měnovou jednotkou. Problémem ale v těchto ideálních představách může být to, že veřejnost nemůže obchodovat s ADR, a to právě proto, že jde o rezervní aktivum. ADR je sestavena z různých měn nejen asijského kontinentu, přičemž čínský juan v tom hraje největší roli. Americký dolar má mít v nové ADR něco málo pod dvacet procent.

Neskrývaným cílem tak je snaha „odejít“ od plateb nemalé části globálního obchodu v dolarech, a ztížit tak Americe financování jejího deficitu.

Wow, řeknete si. A burzovní statistiky za rok 2019 (alespoň ty k polovině prosince 2019) vám dají určitě za pravdu. A to pokud jde o posilování hodnoty investic. Jiná známá a fungující kryptoměna - bitcoin - totiž meziročně, dle výpočtů autora tohoto textu, připsala investorům lehce nad 90 procent původní hodnoty, a tak konkurenci rozhodně válcovala.

Posuďte sami: Český akciový index PX připsal za rok 10,44 procenta, zlato a stříbro kolem 16 a 19 procent, ropa Brent přes 31 procent a americký akciový index S&P 500 necelých 27 procent. Takže proč by ADR nemohlo být ještě lepší investiční příležitostí?

„Vývoj cen většiny kryptoměn má velmi často charakter nahodilé veličiny. Zatím není jasné, zda bude mít tato nová kryptoměna nějakou jasnější fundamentální oporu,“ řekl Michal Brožka, ekonom Komerční banky. Podle Tomáše Pfeilera, portfolio manažera společnosti Cyrrus, by si však všichni ti, kteří už posílají z účtu své úspory na nákup ADR, měli v klidu sednou a začít přemýšlet. „Ano, toto je z takzvaný outrageous predictions. Jde tedy o velmi nepravděpodobné, z části bych řekl spíše humorné, předpovědi,“ řekl Pfeiler.

A není sám. Pravdou totiž je, že kromě rezervní asijské kryptoměny uvedla dánská investiční banka i další málo pravděpodobné scénáře, třeba že Maďarsko opustí Evropskou unii v příštím roce nebo že Trumpova administrativa uvalí daň ve výši 25 procent na veškeré příjmy ze zahraničí.

Nutné je sledovat historii investice

Podle Jaroslava Vybírala, hlavního investičního stratéga ČSOB Asset Management, je třeba brát takové příběhy velmi opatrně.

Z EU se chystá vystoupit Velká Británie, na jejímž případě však vidíme, že je to proces mnohem komplikovanější, než si mnozí představovali. Maďarsko tedy dle něj rozhodně z EU vystupovat nebude. „V každém případě maďarský forint zůstane slabý, v těchto dnech se vůči euru pohybuje fakticky na historických minimech. Taková situace vyhovuje maďarské ekonomice, vládě a smířila se s tím i centrální banka. To je v ostrém kontrastu s pozicí české koruny, kde zkoumáme příčiny, proč koruna neposiluje,“ vysvětlil Jaroslav Vybíral.

Že se ale nová asijská kryptoměna v novém roce zřejmě nestane hvězdou investičního nebe, ovlivňuje zejména její nulová historie. To je totiž dnes jeden ze stavebních kamenů seriózního investování. „Teprve vlastní konstrukce a používání jakékoliv kryptoměny, a zejména pak čas, ukážou, zda jde jen o bublinu (zážitkovou investici), nebo o skutečnou příležitost ke zhodnocování úspor,“ řekl Petr Dufek, analytik ČSOB.

Dodává, že by byl opravdu opatrný stejně jako v případě ostatních takzvaných kryptoměn, které nejsou z jeho pohledu ničím jiným než virtuálními komoditami. „Někoho třeba lákají svojí novostí a imaginárním osvobozením od dohledu a regulace centrálních bank, ale kdo o nich ví něco do hloubky? Kolik lidí obchodujících s těmi měnami má o nich a jejich trhu hlubší vědomosti. Takže jako zpráva je to nepochybně zajímavá, ale nic víc za tím není,“ upřesňuje Petr Dufek.

„Kdybych měl takovou možnost posoudit vážně, řekl bych, že podobné záměry zatím můžeme považovat za předčasné,“ doplnil Tomáš Pfeiler. Rezervní měna totiž podle něj musí vykazovat vysokou míru stability. Tato vlastnost drtivé většině kryptoměn zatím chybí - stačí se podívat na volatilitu právě bitcoinu. Za snahami mít „něco vlastního“ a pro investory možná i atraktivního, včetně motivu odvedení pozornosti od dolaru, vidí analytici hlavně „dedolarizaci“.

Sázejte na tradiční postupy

V současnosti se často hovoří o „dedolarizaci“ globálního finančního systému, ve kterém chtějí hrát výraznější roli jak Čína, tak eurozóna, vysvětluje Tomáš Pfeiler.

Nicméně pokud k ní podle něj skutečně dojde, půjde o velmi zdlouhavý proces, který potrvá spíše dekády nežli roky. „Zatím jsou patrné pouze drobné krůčky, jako například emise čínských obligací v eurech. Ty však stále představují spíše kapku v dolarovém moři,“ dodává Tomáš Pfeiler.

Kromě popisovaných aktivit však svět investic v letošním roce budou ovlivňovat i dnes už známá rizika. „Brexit je lokální problém (Evropané to tak nemusejí vnímat, ale pokud si přečteme odborný tisk v Americe či Asii, skutečně tomu tak je), ale globálním průšvihem může být další eskalace násilí v Hongkongu a případný zásah čínské vlády, připomněl Jaroslav Vybíral. S tím podle něj úzce souvisí mnohokrát odkládaná dohoda mezi administrativou Donalda Trumpa a čínskou vládou.

Její uzavření by uklidnilo trhy a pomohlo by i současnému americkému prezidentovi v jeho předvolební kampani. Ekonomové a analytici proto mají jasno: Bez ohledu na atraktivitu čísel ADR by se měli investoři držet spíše zavedených receptů. „Drobný investor by měl namíchat své portfolio z mixu dluhopisů a akcií,“ vysvětluje Jaroslav Vybíral.

Pokud Česká národní banka podle něj udrží svoji bezrizikovou sazbu na dvou procentech, tak by české státní dluhopisy měly být vhodnou investiční variantou. „Je třeba brát v potaz silně invertovaný tvar výnosové křivky, který na kratším konci nabízí vyšší výnos než na konci dlouhém. Do doby, než se křivka narovná do standardní podoby a opět bude k dispozici časová prémie, je vhodné investovat podél kratšího konce,“ dodává Vybíral.

Na akcie je dle něj potřeba nahlížet z globálního pohledu. I když jsou valuace lehce nadprůměrné, i na letošní rok je očekáván další růst zisků (sice umírněný, bavíme se o jednociferných číslech), který dlouhodobě stojí za růstem akciových trhů. „Základ akciové složky by měl směřovat do akcií amerických a evropských.

Akcie rozvíjejících se trhů mohou doplnit portfolio - je otázka, kdy jejich delší slabý výkon skončí,“ říká Jaroslav Vybíral.

Investoři by se ale měli dle jeho mínění rozhodně vyhýbat přílišnému zaměření na domácí český akciový trh. A zdůvodnění? „To, že jsme tady doma a vidíme příležitosti ostřeji než ostatní, většinu času nefunguje. Jsem si vědom, že jde o nepopulární názor mezi domácí investorskou veřejností, ale je to fakt,“ uzavírá Vybíral.

