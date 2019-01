Aktivita ve světě kryptoměn: nejinovativnější je cardano, bitcoin v poli poražených

Kryptoměny mají za sebou náročný rok, kdy došlo k výprodeji většiny virtuálních měn. Jejich tržní kapitalizace se propadla v roce 2018 z 828 miliard dolarů na 129 miliard, ta znamená pokles o 84 procent, vyplývá z údajů Coinmarketcap. Pokud by se digitální měny posuzovaly podle aktivity jejich vývojářů, na prvním místě by se umístila měna cardano. Naopak bitcoin, který je nejvíce obchodovanou měnou, by podle tohoto kritéria skončil až na 52. místě.