Nejen komunita kolem kryptoměn čeká razantní zhodnocení bitcoinu. Proč?

Každý investor by chtěl mít jasnou odpověď na to, co bude nejvýnosnější položkou jeho portfolia. Podle několika předpovědí má tou letošní být nejznámější virtuální měna bitcoin. Událostí, která má růst hodnoty kryptoměny odstartovat, je takzvaný halving. A ten se udál letos v květnu. Jak to tedy s bitcoinem vypadá?

Dlouho očekávané půlení nastalo 11. května. Dosud se halving bitcoinu uskutečnil dvakrát, a to v letech 2012 a 2016. Proces halvingu spočívá ve snížení odměny pro těžaře za vytěžené bloky na polovinu. Odměnou se rozumí samotné bitcoiny. Z původních padesáti bitcoinů za blok se tak odměna každým půlením snižuje o polovinu, a to až do doby, kdy bude činit nula bitcoinů.

Dochází tak ke snižování počtu nových mincí v „oběhu“, aktuálním halvingem konkrétně z 1800 na 900 mincí denně. Právě tento deflační potenciál zavdává k úvahám o růstu hodnoty virtuální měny a tyto úvahy mají oporu v dosavadních zkušenostech s halvingem.

Již na konci loňského roku upnuli k letošnímu 11. květnu velké naděje analytici německé banky Bayerische Landesbank. Finanční dům, ze tří čtvrtin vlastněný spolkovou zemí Bavorsko, publikoval informaci, podle níž halving odstartuje raketový růst hodnoty bitcoinu. Zpráva uvádí, že na konci letošního roku se bude bitcoin obchodovat za závratných 90 tisíc dolarů. Připomeňme, že dosavadním maximem virtuální měny bylo 19 783 dolarů na konci roku 2017.

Růst se zataženou brzdou

Burzovní statistiky po 11. květnu ukázaly, že efekt se skutečně dostavil. V době halvingu se hodnota bitcoinu pohybovala kolem 8700 dolarů, necelé dva dny po půlení se zvýšila na 9500 dolarů, začátkem června krátkodobě překročila i hranici deseti tisíc dolarů. Úplně přesvědčivě ale křivka grafu zatím nevypadá.

Analytici německé banky nejsou jediní, kdo bitcoinu věstí světlé zítřky. Investor Tim Draper proslul svou predikcí, že na přelomu let 2022 a 2023 bude hodnota kryptoměny činit 250 tisíc dolarů.

Draper svou předpověď zakládá na předpokladu znehodnocení dolaru kvantitativním uvolňováním a očekává přesměrování investičního kapitálu na krypto měnový trh. Ve prospěch optimistických scénářů hovoří i model stock-to-fl ow, který měří cenu bitcoinu pomocí dvou faktorů: zásoby, tedy množství v oběhu, a toku, což je počet, který do oběhu vstupuje.

Zástup analytiků, kteří s takovým vývojem naopak nesouhlasí, je ale rovněž početný. „Takový scénář nevnímám jako reálný,“ řekl Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus. Podle něj v tomto roce může sice kryptoměnám pomáhat další uvolnění měnové politiky hlavních centrálních bank světa i větší poptávka investorů po alternativních investicích, ale cenu v desítkách tisíc dolarů za bitcoin vidí jako velmi nepravděpodobnou. „Osobně považuji bitcoin za velmi spekulativní a rizikový instrument. Smysl podle mě dává nákup za nízkou část celkového portfolia,“ dodal Pfeiler.

Více než fantastické scénáře budoucích zisků je pro investory zajímavé jiné číslo, a to dosavadní procentuální zhodnocení investice. A v tom patří bitcoin zatím k šampionům. Do letošního roku vstupoval na hodnotě 7174 dolarů a k minulému čtvrtku tak zhodnotil o 34 procent. Ve srovnání s tím například česká koruna k euru za stejnou dobu odepsala 5,86 procenta, k dolaru pak 6,88 procenta. Nejprodávanější česká akcie ČEZ na pražské burze ztratila 7,5 procenta.

Ženy v kryptu

Kryptoměny ovšem nepředstavují jen samá rizika. Řada ekonomů vítá přínos bitcoinu v blockchainových technologiích, které nalézají stále častější uplatnění v bankovním světě. Na trhu s kryptoměnami roste také význam institucionálních investorů, kteří mohou svými nákupy trhem výrazně zamíchat.

Dokládají to i data, která ukazují, že od začátku letošního roku se ztrojnásobily otevřené pozice futures kontraktů na bitcoin právě u této klientely.

I zprávy z CoinMarketCapu, který patří k předním informačním zdrojům ze světa kryptoměn, naznačují, že díky neutuchajícímu zájmu institucionálních investorů má hodně z nich v krátkodobém horizontu příznivé výhledy. Na konci května byly třeba podle technické analýzy v pětici nejlepších kryptoměn pro obchodní příležitosti kromě bitcoinu zmiňovány také binance coin, stellar lumens, monero a tron.

Zajímavostí také je, že možnosti nakupovat kryptoměny přes internet využívá stále více žen. Podle údajů CoinMarketCap jich přibylo za první čtvrtletí oproti předchozímu 43,24 procenta.

Autor je spolupracovníkem redakce