Konec těžby etherea na grafických kartách? Čínská firma pro něj chystá vlastní čip

Bitmain stojí za těžními čipy ASICy Antminer, podniká ale i v samotném těžení. Její ASIC pro Ethereum se má jmenovat Antminer F3. Jak možná víte, příchod těchto čipů na trh učinil těžbu Bitcoinu na grafikách nerentabilní, protože ASICy mnohonásobně předčily jejich efektivitu. A také se z nich zdá se stal obří byznys. Podle některých zdrojů měl možná Bitmain loni větší zisk než Nvidia.

Algoritmus v jádru kryptoměny Ethereum je ovšem naschvál založený tak, aby se specializovanými procesory těžit nedalo, což je realizováno hlavně tím, že potřebuje hodně paměti a paměťové propustnosti. Panoval proto názor, že se ASICy pro Ethereum neobjeví. Jak se to tedy slučuje s ohlášeným Antminerem F3? Zdá se, že Bitmain fyzikální zákony nijak neošidil. Jeho specializovaný procesor je ASICem v tom smyslu, že bude postavený jen čistě na výpočty nutné pro Ethereum, ale podmínku vysokého výkonu a kapacity paměti bude stále muset splnit.

Spousta paměti

Antminer F3 bude tedy muset mít poměrně velké množství vlastní paměti stejně jako grafické karty. Na rozdíl od nich je to jen levnější DDR3, ale na jednom „těžítku“ se bude paměti nacházet docela velké množství. Celá jednotka Antminer F3 bude údajně složená ze tří PCB, na každém z nich je šest výpočetních čipů vyráběných na 28nm procesu u TSMC. Popis konfigurace paměti je v dostupných materiálech poměrně matoucí, ale zdá se, že na jeden ASIC připadá 32 Gb (gigabitů) neboli 4 GB (gigabajty) paměti. To by na celý Antminer znamenalo celkem 72 GB RAM. Celé zařízení (jednotka s třemi PCB) má údajně poskytovat hashrate okolo 200 – 220 MH/s, což je vysoko nad možnostmi dnešních GPU. Mělo by jít o ekvivalent zhruba osmi Radeonů RX 580.

