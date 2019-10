BMW či Ford zakomponují do svých aut blockchainový systém. Bude platit mýto i parkovné

BMW, General Motors, Ford, Renault a Honda v rámci iniciativy Mobility Open Blockchain Initiative spolupracují na přípravě blockchainového systému od loňského roku.

Cílem projektu je implementace systému, který by automaticky prováděl určité platby bez nutnosti zdržovat řidiče. Systém vytvoří každému autu jeho identifikační číslo, které propojí s daty o vozidlu – jeho majiteli, stáří či opravách.

Majitelé elektrovozidel by tak za mýto, parkování či údržbu auta nemuseli platit hned, ale až při příštím nabíjení svého auta. Kromě pohodlí pro samotné řidiče je další výhodou například i urychlení dopravy. Systém bude poprvé otestován příští rok ve Spojených státech.

Podle zpravodajského webu Nikkei zároveň Honda a General Motors společně vyvíjejí systém odměn v podobě digitálních měn pro řidiče, kteří v případě výpadku sítě poskytnou energii ze svých vozů do veřejných sítí.

S blockchainem ve svých autech hodlají pracovat i další automobilky. Daimler zvažuje, že do vozů implementuje peněženky na kryptoměny. Jaguar Land Rover má zase rozpracovaný systém, který by automaticky hlásil dopravní situaci. Řidičům aut by za to rozdával kryptoměny, které by mohli využít na zaplacení parkovného či nabití vozu.

