Nike ztrácí svůj lesk. Známou sportovní značku trápí pokles tržeb a odliv zákazníků

Americký Nike si v uplynulých desetiletích postavil marketing na spolupráci s nejznámějšími sportovci planety. Na jeho hvězdné soupisce byl například basketbalista Michael Jordan, golfista Tiger Woods, tenistka Serena Williamsová či fotbalista Cristiano Ronaldo. Ti všichni nosili produkty s ikonickým logem vlnovky (swoosh), což firmě pomáhalo získat značnou popularitu u sportovních fanoušků napříč všemi kontinenty. Jak se ale nyní zdá, dlouholetá strategie přestává fungovat.
Cena akcií společnosti podle BBC v posledních pěti letech klesla zhruba o 75 procent. Minulý měsíc byl navíc Nike vyřazen z prestižního amerického akciového indexu S&P 100, přičemž aby toho nebylo málo, firma se rovněž rozešla s další významnou fotbalovou hvězdou – Kylianem Mbappém, který přešel k rychle rostoucí švýcarské konkurenci On.
Odchod útočníka Realu Madrid mezi odborníky a veřejností znovu otevřel otázku, zda může Nike po všech nedávných problémech zůstat tou nejvýznamnější sportovní značkou světa nejen pro elitní sportovce, ale i pro běžné spotřebitele. Mnozí odborníci vyjádřili přesvědčení, že záležet bude hlavně na tom, jak rychle se podaří současnému řediteli firmy Elliottu Hillovi napravit několik strategických chyb svého předchůdce Johna Donahoea.
Sázka na online prodej byla chyba
Podle analytika a poradce v odvětví sportovního maloobchodu Matta Powella Nike chyboval třeba v tom, že snížil či zcela zastavil dodávky obuvi do mnoha obchodních řetězců po celém světě a začal zboží prodávat hlavně na svém webu nebo ve vlastních kamenných pobočkách. V době covidového boomu online nakupování se přechod na internet možná zdál jako perspektivní volba, po skončení pandemických opatření se ale zákazníci do prodejen vrátili. Jenže když zjistili, že už v nich mnohdy nic od Niku nepořídí, přešli ke konkurenčním značkám, jako je zmíněný On, Hoka nebo New Balance.
Špatných rozhodnutí ale bylo více. Patřily k nim rovněž až příliš masově vyráběné limitované edice, což zničilo jejich exkluzivitu. „Čím dostupnější tyto boty byly, tím méně lidí o ně mělo zájem,“ vysvětlil Powell.
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Analytik pak zároveň zkritizoval, že Nike vynakládal příliš mnoho finančních prostředků na rozvoj svého digitálního podnikání, zatímco vývoj nových bot se téměř přerušil. „Oni opravdu zastavili inovace produktů. Někdo žertem řekl, že se snažili proměnit v eBay,“ doplnil Powell. I on ale druhým dechem dodal, že za všechny své problémy firma nemůže – uškodila jí například zhoršená ekonomická situace spotřebitelů způsobená dopady válek na Ukrajině a v Íránu.
Tržby ještě klesnou
Všechny výše zmíněné problémy vedly k tomu, že v čtvrtletí od letošního června do srpna Nike utržil jen 11 miliard dolarů (asi 240 miliard korun), což je meziročně o čtyři procenta méně. Hlavním problémem přitom byla Čína, kde tržby klesly dokonce o více než čtvrtinu. Zároveň s těmito nelichotivými údaji firma oznámila, že v nadcházejícím fiskálním roce očekává snížení tržeb o „vysoké jednociferné číslo“, což vedlo k asi osmiprocentnímu poklesu ceny akcií.
Pro Nike bude nyní zásadní, s jakým úspěchem se setká nový Hillův růstový plán jménem Sport Offense. Jeho hlavním cílem je více se zaměřit na inovace, design a vývoj nových produktů. Společnost zároveň plánuje šetřit díky své geografické reorganizaci a zefektivnění dodavatelského řetězce.
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Podle Powella by uvedený plán mohl aspoň částečně fungovat, protože Nike má stále miliony zákazníků po celém světě, kteří značce zůstávají věrní. A to se minimálně v nejbližší době nezmění. „Bude Nike tím obrem, jakým kdysi býval? To si nemyslím. Může se ale společnost vrátit k růstu a ziskovosti? Rozhodně ano,“ uzavřel Powell.