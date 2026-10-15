Znáte ho z internetu a možná jste se s ním i sami potkali. „Nahý kovboj“ si vystupováním na Times Square vydělává miliony

Každý den se postaví doprostřed jednoho z nejrušnějších newyorských náměstí a začne hrát na kytaru. Jeho pracovní oděv tvoří pouze bílé spodní prádlo, kovbojské boty a klobouk. A ač se to nezdá, samotné vystupování je ve skutečnosti důkladně promyšleným podnikáním.
Za téměř tři desetiletí si Burck vybudoval osobní značku, jejíž hodnota zdaleka přesahuje příspěvky od turistů. V nejúspěšnějším roce si vydělal dokonce čtvrt milionu dolarů (5,4 milionu korun). Stejně tak ale zažil i výrazně slabší období, kdy jeho roční příjmy několik let po sobě činily jen 25 až 30 tisíc (540 až 650 tisíc korun).
Spropitné tvoří jen část příjmů
Přestože si většina lidí Burcka spojuje právě a především s pouličním vystupováním, jeho příjmy ve skutečnosti pocházejí hned z několika různých zdrojů. Jak popisuje v rozhovoru pro Business Insider, v prvních patnácti letech vydělával pouze tolik, aby mohl ve své práci pokračovat. Výraznou změnu přinesla až platforma Cameo, prostřednictvím které natáčí personalizovaná videa na přání zákazníků.
„Většina lidí mě vidí na Times Square a předpokládá, že většinu peněz vydělávám na spropitném. Ve skutečnosti je ale Naked Cowboy promyšlenou obchodní značkou. Funguji jako dobře seřízený stroj,“ vysvětluje Burck.
V loňském roce mu videa natočená na přání zákazníků vynesla zhruba 50 tisíc dolarů (1,1 milionu korun), zatímco na spropitném získal „jen“ asi 20 tisíc (435 tisíc korun). Celkem 7 800 dolarů (170 tisíc korun) pocházelo z podnikání pod hlavičkou Naked Cowboy Enterprises a dalších 10 tisíc (218 tisíc korun) mu přinesly ústřice prodávané pod značkou Naked Cowboy Oysters. Dohromady tak tyto čtyři zdroje představovaly příjmy ve výši 87 800 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 1,9 milionu korun.
Pracovní den začíná dlouho před vystoupením
Burck připisuje dlouholetý úspěch především disciplíně a pravidelnému režimu. Téměř každý den začíná četbou knih o mytologii, psychologii nebo sociologii. Následuje intenzivní trénink v posilovně a poté cesta na nejslavnější newyorské náměstí, kde zpravidla vystupuje od jedenácti ráno do pěti odpoledne.
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„Mám neuvěřitelně disciplinovanou, systematickou a důslednou povahu. Na Times Square chodím téměř každý den. Výjimkou jsou jen cesty do zahraničí nebo jiné významné události. Ani tehdy se ale své role úplně nevzdávám a kovbojský kostým si beru s sebou,“ popisuje dále.
Důležitou součástí Burckova režimu je také stravování. Jeho jídelníček se příliš nemění a za potraviny utratí přibližně 120 dolarů (2 600 korun) denně. Konzumuje například až dvanáct vaječných bílků, sushi nebo proteinové nápoje. Jídlo označuje za svůj největší výdaj – mimo jiné proto, že si ho na rozdíl od řady dalších položek nemůže odečíst z daní.
Náklady na netradiční podnikání
I samotné vystupování pochopitelně stojí peníze. Za pracovní vybavení a další související výdaje Burck ročně utratí kolem 11 tisíc dolarů (240 tisíc korun). Do této částky zahrnuje vedle kovbojských klobouků a bot i kytarové struny, pohonné hmoty nebo členství v posilovně.
Opomenout nicméně nelze ani auto, které mu slouží jako mobilní zázemí. Vozí v něm veškeré vybavení a během dne se tam může schovat před chladem nebo horkem. Za jeho provoz včetně parkování a dalších poplatků podle svých slov zaplatí přibližně tři tisíce dolarů (65 tisíc korun) měsíčně.
Dalších 2 100 dolarů (46 tisíc korun) vydává měsíc co měsíc za pronájem bytu v Queensu, kde žije se svou manželkou. Součástí nájmu je i garáž.
Burck nemá zdravotní pojištění a lékařskou péči si hradí sám. Jen za loňská vyšetření tak zaplatil 3 600 dolarů (78 tisíc korun). Ani při návštěvě lékaře se ale nevzdává svého typického oblečení. „U doktora vám jako první řeknou, abyste se svlékli. Zatímco mě poprosili, jestli bych se nemohl zase obléknout,“ vtipkuje Nahý kovboj.
Peníze hlavní motivací nejsou
Navzdory svým výdajům si Burck dokázal vytvořit značné úspory. Správu peněz svěřil poradci a část mimořádných příjmů si postupně odkládá. Na investičních a penzijních účtech má podle svých slov přibližně 250 tisíc dolarů (5,4 milionu korun), nemá žádné dluhy a vlastní ochrannou známku Naked Cowboy.
Nutno každopádně podotknout, že peníze hlavním důvodem toho, proč ve své atypické kariéře pokračuje, nejsou. Důležitější je pro něj možnost věnovat se něčemu, co se mu líbí a co si sám vybral. „Život v New Yorku je drahý. Přesto bych byl raději bez peněz a žil svůj sen. Všechny peníze jsou pro mě prostředkem, který mi umožňuje pokračovat v tom, co dělám,“ uzavírá skromně Burck.