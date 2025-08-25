Zmizí Buffettova aura? Bez „Věštce z Omahy“ se Berkshire Hathaway může ocitnout pod skutečným tlakem investorů i médií, tvrdí analytik

Legendární investor, miliardář a filantrop Warren Buffett letos v květnu oznámil, že se ke konci roku vzdá role generálního ředitele společnosti Berkshire Hathaway. Tím překvapil nejen zkušeného analytika Meyera Shieldse, nýbrž i celý investiční svět. „Věštec z Omahy“ tak po více než půlstoletí předá otěže svému nástupci Gregu Abelovi – a analytici už spekulují, jaké změny to firmě přinese.
Šéf společnosti Keefe, Bruyette & Woods sleduje Berkshire už více než 15 let a Buffettovu rezignaci rozhodně nečekal, protože světoznámý veterán finančních trhů opakovaně mluvil o tom, že chce zůstat ve vedení co nejdéle. „To byla jeho životní náplň víc než cokoli jiného,“ dodal Shields pro Business Insider.
Buffett, který tento týden oslaví 95. narozeniny, ještě v květnu na výročním setkání akcionářů dokázal, že mu energie ani dostatek bystrosti na pokračování v čele Berkshire Hathaway rozhodně nechybí. O to víc bylo podle Shieldse překvapivé, že se nakonec rozhodl, jak se rozhodl. Analytik míní, že šlo o jeho dobrovolnou volbu, protože chtěl odejít po svém a s nepoškozenou pověstí. „Vždycky se uměl vyhnout tomu, aby něco přehnal,“ doplnil.
Co se (ne)může pod Abelem změnit
Podle Shieldse má dnes Berkshire k dispozici tak velkou hotovost, že nastal čas splatit akcionářům alespoň část jejich důvěry formou dividendy. Tu za celých 60 let firma vyplatila pouze jednou, přičemž Buffett tehdy s nadsázkou říkal, že musel být zrovna na toaletě, když ji představenstvo schválilo. Dnes konglomerát drží rekordních 344 miliard dolarů (přes 7,2 bilionu korun), což však podle Shieldse „nikomu neprospívá“.
Sám rodák z Omahy se proti vyplácení dividend stavěl takřka vždy a za všech okolností, protože chtěl nechat akcionářům volnost, jak s výnosem naloží, a zároveň jim nehodlal vyplácet něco, co podléhá zdanění. Podle Shieldse je ale za Abela výplata dividendy „velmi pravděpodobná“.
Současně analytik varuje, že s nástupem nového šéfa může dojít k vyšší fluktuaci zaměstnanců, kteří již nebudou tak loajální, a také k větší skepsi ze strany Wall Streetu i ekonomických médií. Čistě proto, že Berkshire už nepovede jeho investiční guru.
Větší transparentnost?
Na rozdíl od některých jiných analytiků si Shields nemyslí, že bude Abel zasahovat do řízení dceřiných firem více než Buffett. Berkshire totiž funguje jako síť decentralizovaných a samostatně vedených podniků, což jeho dosavadnímu šéfovi umožňovalo soustředit se hlavně na alokaci kapitálu.
Podle renomovaného odborníka by větší zásahy mohly „změnit vnímání“ konglomerátu jako vstřícného vlastníka a odradit podnikatele od prodeje firem do jeho rukou. „Nemyslím si, že se Abel pohrne do velkých změn, zvlášť když Buffett zůstane předsedou představenstva,“ nechal se slyšet.
Zároveň také upozornil na to, že Berkshire by měl zvýšit svoji transparentnost, protože jeho finanční výkazy jsou „zbytečně složité“ a oproti konkurenci v pojišťovnictví nabízejí málo detailů. Bez Buffettovy aury jako šéfa totiž může sílit na firmu tlak, aby se více přiblížila oborovým standardům. Navíc řada investorů drží akcie Berkshire Hathaway hlavně kvůli samotnému Buffettovi, přičemž právě podrobnější informace by pro ně mohly být dalším důvodem, aby si je nechali i po jeho odchodu.