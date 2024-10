Zlato je dražší, než mělo být, a Češi na něj přestávají mít, soudí o 50procentním poklesu poptávky zdejších investorů ekonom

Jedna troyská unce za více než 2730 dolarů. To je více než 63 tisíc korun. To je asi o 37 procent více, než jak tomu bylo začátkem ledna. A mnohem více, než jak analytici předpokládali. Tedy minimálně pro toto roční období.

Že cena zlata půjde nahoru a bude překonávat jeden rekord za druhým, ekonomové tušili. Dle jejich odhadů se ale přes 60tisícovou hranici měla přehoupnout právě až na konci roku, nikoliv o dobré dva měsíce dříve. „Důvodů, proč cena zlata neustále roste, je hned několik, a právě jejich kombinace je důvodem, že jde cena zlata od letošního ledna strmě nahoru,“ shrnul na úvod Roman Pilíšek, ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy.

„Všeobecně ke zlatu ztrácí na nové historické rekordy všechny hlavní měny, a to v desítkách procent. Dramaticky také vzrostl nákup zlata centrálními bankami, které neřeší kupní cenu, jak přiznal i guvernér České národní banky. K růstu ceny také přispívá celosvětová geopolitická nejistota,“ vysvětlil dále.

Nynější geopolitické napětí ve svém komentáři pro Euro.cz zmínil též Martin Štich, ředitel firmy Zlaťáky, jež platí za jednoho z předních českých obchodníků se vzácnými kovy. Opomenout nicméně podle něj nelze ani obecně se zvyšující cenovou hladinu: „Lze říci, že zlato se nyní snaží ,dohnat‘ inflaci, což vysvětluje jeho růst. Osobně jsem na toto téma upozorňoval už v únoru. Inflace však stále udržuje náskok, takže předpokládám, že cena zlata bude ještě mírně růst.“





Poptávka Čechů po zlatě klesla meziročně o polovinu

Dle Pilíška ze Zlatých rezerv je současný takřka čtyřicetiprocentní rozdíl v ceně tohoto žlutě se třpytícího kovu hlavním faktorem, proč čeští investoři dávají nyní od zlata spíše ruce pryč. A to poměrně rychle: „Poptávka Čechů po zlatě kvůli jeho zdražování poklesla meziročně o téměř 50 procent. Nižší zájem drobných kupců ale růst ceny nijak nezbrzdí.“

S jistým propadem zájmu ze strany drobných investorů se letos setkali i Štich a jeho kolegové – třebaže koncem léta se situace podle všeho stabilizovala. „Meziročně jsme v poptávce po zlatě zaznamenali výkyv, ale po prázdninách se chuť investovat opět vrátila,“ přiblížil ředitel Zlaťáků.

Začátkem září se ceny zlata pohybovaly kolem hranice dvou a půl tisíce dolarů za unci (asi 56,5 tisíce korun), od té chvíle až na malé výjimky kontinuálně rostou. Kdy tedy je ten správný okamžik investovat? Vyplatí se čekat na chvíli, až se aktuálně nastolený trend otočí, nebo je něco takového zcela irelevantní? Dle Pilíška se to jednoznačně určit nedá, neboť oba přístupy mají jak svá pro, tak proti.

„Existují dva tábory drobných kupujících – ti, kteří denně sledují vývoj ceny zlata a nakupují až ve chvíli, kdy cena klesne, a ti, kteří nehledě na cenu část úspor do drahého kovu ukládají pravidelně. Ten první vyžaduje víc energie a času pro sledování burzovních zpráv a nákupy se provádí při větších částkách, u druhého zase kupující nakupuje nehledě na cenu a tu si pak průměruje,“ prozradil.

Klíčové budou americké volby a geopolitický vývoj

Jakým směrem se bude cena zlata vyvíjet v příštích měsících? Napovědět by mohl výsledek nadcházejících amerických prezidentských voleb, jež se budou konat v úterý 5. listopadu a ve kterých se z pozice dvou hlavních kandidátů budou o Bílý dům ucházet demokratka Kamala Harrisová a republikán Donald Trump.

„Už jen průběh volebních kampaní může s cenou zlata zahýbat. Pokud budou kandidátské kampaně probíhat klidně, mohou uklidnit trh a lze očekávat cenovou korekci. Pokud však budou volby probíhat v útočném gardu, může jejich samotný průběh přinést do finančních trhů vysokou míru nejistoty a na korekci ceny můžeme pravděpodobně zapomenout – zvláště pokud se po volbách rozjede soudní mašinérie o vítězi voleb,“ nechal se slyšet Pilíšek.

Jistý precedens toho, co by mohlo následovat, nabídly již předchozí dvě volební klání, jichž se Trump coby uchazeč o post hlavy státu účastnil – tedy těch z let 2016 a 2020. V prvním případě se do Bílého domu skutečně dostal, když porazil demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou. V tom druhém prohrál s nynějším prezidentem Joem Bidenem. Byť on sám tento fakt nikdy tvrdošíjně neuznal.

Jak Pilíšek připomenul, před osmi lety šla cena zlata dolů o 17 procent. V roce 2020 tomu bylo zprvu naopak – zlato svoji pozici několik dní upevňovalo, následně se však jeho cena začala snižovat. A i když na jakékoliv predikce toho, jak tomu bude letos, je podle něj ještě brzy, minimálně jednu věc již konstatovat lze: „Už teď je prakticky jisté, že pod hranici 45 tisíc korun za unci se cena zlata nedostane.“

Že se tento třpytivý kov na hodnoty zkraje letošního roku jen tak nevrátí, si myslí také Martin Tomek, analytik ze společnosti Auringo.cz zabývající se spořením do zlata. „Předpovídat budoucí vývoj ceny zlata je v této situaci těžké. Bude to záviset na řadě faktorů, jako jsou rozhodnutí centrálních bank, celkový sentiment na trhu a v neposlední řadě také vývoj konfliktu na Blízkém východě. Osobně ale v blízké budoucnosti návrat na ceny okolo dvou tisíc dolarů za unci spíše nečekám,“ řekl redakci Euro.cz.

Štich ze Zlaťáků na toto téma doplnil: „Na začátku roku jsem očekával maximum kolem 2350 dolarů, což bylo již překonáno. Nyní jako letošní maximální psychologickou hranici vidím částku tři tisíce dolarů za unci.“