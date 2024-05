Zlato aktuálně září a zářit bude. Ještě letos se dostaneme přes 2,5 tisíce dolarů za unci, předpovídá analytik Zlaťáků Petruška

Ačkoliv z letošního roku je za námi sotva třetina, již nyní lze říct, že rok 2024 je rokem, který patří zlatu. Tedy minimálně z pohledu dění na trzích s drahými kovy, kde se toho i za takto krátkou dobu událo jako mnohdy za celých 12 měsíců. „Žlutý kov se letos rozjel plnou parou, šlápl na pomyslný ,plynový pedál‘ a postupně nastavoval jeden rekord za druhým, poháněn mnoha katalyzátory, které jej vynášely na rekordní úrovně,“ shrnul pro Euro.cz analytik společnosti Zlaťáky.cz Jakub Petruška.

Zlatu se podle něj daří, i když některé ekonomické zákonitosti by tomu teoreticky nahrávat neměly. Petruška má v této souvislosti na mysli zejména vysoké úrokové sazby, rostoucí výnosy z dluhopisů a poměrně silný dolar.

„Zlato ukázalo svoji sílu, jako by se na tuto realitu neohlíželo a jelo si svou vlastní cestou. Určitá vidina konce restriktivní měnové politiky americké centrální banky (Fed), pokračující geopolitické napětí napříč světem, stále zvýšená, tvrdošíjně se udržující ‚lepkavá‘ inflace, pokračující nákupy centrálních bank napříč světem (Českou národní bankou nevyjímaje) a celkově převládající nejistota jej pozitivně naladily a hnaly k výšinám,“ zrekapituloval a připomněl, že v pátek 12. dubna překonal žlutý kov svůj dosavadní rekord, když se dostal na úroveň 2431 dolarů (zhruba 57 800 korun) za troyskou unci.





Pravda, hned vzápětí se dostavila korekce, i tak se ale zlato nadále drží kolem 2300dolarové hranice. Navíc podle Petrušky platí, že investoři musejí na tento kov pohlížet z dlouhodobého hlediska, nikoliv spekulativně, respektive krátkodobě. Tedy jinak řečeno jako na uchovatele hodnoty v čase: „Jakákoliv korekce je možnou příležitostí doplnit portfolio, což platí nejen u zlata, ale i u jiných instrumentů napříč trhy, a tím si tak zprůměrovat cenu. Není totiž možné přesně uchytit tu ‚nejlepší‘ cenu, kterou každý vnímá jinak.“

ČNB plánuje zvýšit zlaté rezervy na 100 tun

Jak v nedávné reportáži upozornila například i Česká televize, poptávka po zlatě poslední dobou roste právě i zásluhou centrálních bank jednotlivých států. Děje se tak proto, že celoplošně navyšují své zlaté rezervy. Konkrétně ČNB měla koncem uplynulého měsíce v trezorech přibližně 37 tun zlata, přičemž její vedení si dalo za cíl do pěti let tyto rezervy navýšit na rovných 100 tun, což by bylo nejvíce v její historii.

I tak se ale v jejím případě bude jednat o pouhý zlomek toho, jakými zásobami se mohou chlubit některé jiné centrální banky. Například ta německá disponovala v roce 2022 zlatými rezervami ve výši 3500 tun, zatímco americký Fed jich měl dokonce ještě více než jednou tolik, uvedla ČT s odkazem na data Mezinárodního měnového fondu.

Vše hovoří pro další růst

Jak se bude cena třpytivého kovu vyvíjet nadále? Dle Petrušky se dá očekávat její další růst: „Před námi je ještě podstatná část roku 2024 a myslím si, že je jen otázkou času, kdy se zlato opět přehoupne přes úroveň 2400 dolarů za unci a vydá se ještě výše.“

Nahrávat by tomu podle jeho názoru měly mimo jiné jak rostoucí zájem o inkriminovaný kov ze strany asijského trhu a již zmíněných centrálních bank napříč světem, tak i pokračující geopolitické krize na Ukrajině a Blízkém východě či blížící se americké prezidentské volby.

„Říci přesně, kam se cena zlata vydá v následujících týdnech a měsících, je nemožné. Stále však platí, že pořízení zlata by nemělo být na spekulativní bázi, nýbrž na uchovávání hodnoty v čase a určité zajištění proti negacím dnešního světa. Ten jich má bohužel mnoho, a zlato se tak jeví jako vhodné a bezpečné místo, úložiště, a to se neustále potvrzuje. Očekávám, že se zlato v letošním roce přehoupne minimálně přes 2500 dolarů za unci. Nicméně to ukáže následující období a mnoho výše uvedených faktorů, které jej ovlivňují,“ uzavřel analytik Zlaťáků.