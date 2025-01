Zlaté rolexky letos zdražily o desítky tisíc korun. Může za to hlavně prudce rostoucí cena vzácného kovu

Hodinky prestižní švýcarské značky Rolex se řadí spíše mezi zboží luxusní, a tedy zpravidla drahé. To je prostý fakt, který platí dlouhé desítky let a v dnešní době dvojnásob. Oblíbené rolexky totiž začátkem letošního roku opět citelně podražily, a to v průměru o zhruba 4,8 procenta. Největší nárůst ceny přitom zaznamenaly hodinky vyrobené ze zlata, za které si zájemci dle dat analytického serveru Monochrome Watches meziročně připlatí o více než desetinu.

Web CNN dává tento vývoj do souvislosti s prudce rostoucí hodnotou zlata, jež se jen během loňského roku zvýšila o asi 27 procent. Za tím zase stojí hlavně skutečnost, že centrální banky po celém světě v uplynulých měsících mnohdy i výrazně snižovaly své úrokové sazby, což podpořilo atraktivitu žlutého kovu v očích investorů.

Platinové hodinky téměř nezdražily

K největšímu zdražení ze všech druhů hodinek značky Rolex podle analytiků došlo u modelu Cosmograph Daytona Yellow Gold Bracelet, jehož doporučená prodejní cena se zvýšila z loňských 40 800 na současných 48 400 eur (přes 1,2 milionu korun). To představuje v přepočtu nárůst o přibližně 191 tisíc korun nebo také o 18,6 procenta.





U ostatních zlatých modelů řady Daytona bylo zvýšení ceny jen o něco málo menší, zatímco hodinky platinové či ocelové, které do této řady rovněž spadají, pak Rolex zdražil jen nepatrně. To potvrzuje, že nárůst ceny skutečně závisel hlavně na materiálu, z něhož byl produkt vyroben.

„Ceny hodinek z nerezu zůstaly téměř stejné jako vloni a ceny ocelových modelů jsou vyšší pouze o sto eur, což představuje nárůst zhruba o jedno procento. Platinové hodinky pak rovněž zdražily asi o jedno procento, jelikož všechny tyto komodity jsou poměrně stabilní,“ vysvětlili analytici Monochrome Watches.

Všechny již uvedené údaje o nárůstu cen pocházejí z francouzského trhu. Jak ale lidé z Monochrome Watches upozorňují, takřka identický vývoj lze sledovat i jinde v Evropě, potažmo USA. Ohledně konkrétní výše zdražení hodinek Rolex v Česku redakce Euro.cz kontaktovala oficiálního tuzemského prodejce, kterým je Hodinářství Bechyně, do doby publikace tohoto článku se však odpovědi nedočkala.

Boháčům vyšší ceny nevadí

Ačkoliv zdražení zlatých hodinek Rolex je skutečně značné, odborníci se domnívají, že ani vyšší ceny potenciální kupce a sběratele hodinek neodradí. „Bohatí klienti rozhodně nemají hluboko do kapsy, takže výkyvy trhu, které ovlivňují běžné spotřebitele, na ně obvykle nemají téměř žádný dopad. Zvýšení cen tedy nejenže nevede k výrazné ztrátě zákazníků, ale stává se klíčovou obchodní strategií,“ uvedl Antonio Sasso z Italian Watch Spotter.

I z těchto důvodů se dá předpokládat, že zlaté rolexky budou dále zdražovat. Cena vzácného kovu totiž během roku 2025 pravděpodobně neklesne, a to především kvůli rostoucí hodnotě amerického dolaru a nižším úrokovým sazbám.

„Celkový tržní sentiment naznačuje trvalou podporu pro nárůst ceny zlata, a to zejména kvůli tomu, že se investoři snaží vyvážit svá portfolia proti různým ekonomickým a politickým rizikům,“ uzavřel Joseph Dahrieh, ředitel makléřské firmy Tickmill.