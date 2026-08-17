Zlatá éra videopůjčoven: Od pašovaných kazet s huhňavým dabingem po regály plné Hollywoodu

Než se černé plastové krabičky staly součástí českých obýváků, musel je někdo vůbec vymyslet – a to se stalo na druhém konci světa. Domácí sledování filmů umožnil souboj dvou formátů: v roce 1975 přišla Sony s Betamaxem, o rok později uvedla JVC konkurenční VHS, které se na americký trh dostalo v roce 1977.
Přehrávače byly zpočátku drahé a mělo je jen málo domácností, přednahrané kazety se pak prodávaly za 50 až 100 dolarů za kus. To přímo vybízelo si filmy místo kupování půjčovat – a tak vznikly i samotné videopůjčovny.
Nápad z kalifornské výlohy
Zbrusu nové a unikátní podnikatelské příležitosti se jako první chopil George Atkinson z kalifornského Los Angeles, který v prosinci 1977 nakoupil po jednom kusu ve formátu Betamax i VHS od každého z padesáti tehdy dostupných filmů. Ve své prodejně na Wilshire Boulevard je pak nabízel k zapůjčení. Zákazníci zaplatili členský poplatek – 50 dolarů ročně nebo 100 za doživotní členství – a poté si mohli film půjčit za 10 dolarů na noc.
Atkinsonova Video Station platí za první profesionálně vedenou videopůjčovnu ve Spojených státech. A jeho nápad se okamžitě uchytil, ačkoliv videorekordér tehdy vlastnila jen necelá tři procenta amerických domácností. Do poloviny 80. let už po celé zemi fungovalo přes 15 tisíc videopůjčoven a odstartovala se éra, kterou později ovládly velké řetězce v čele s Blockbusterem.
Do Československa přišlo video oklikou
V socialistickém Československu 80. let byl videorekordér velkým luxusem hraničícím s dobrodružstvím. Oficiální cesty k němu totiž prakticky neexistovaly, a tak se přístroje i kazety sháněly přes známé, dováželi je příbuzní ze Západu nebo se pořizovaly na černém trhu za sumy, za jaké se dal pořídit ojetý vůz. Cena přehrávače se nezřídka kdy šplhala až ke 30 tisícům korun.
Nastalá situace si vyžádala reakci režimu, jenž se pokoušel trh podchytit shora. Národní podnik Tesla začal v roce 1985 pod licencí Philips vyrábět přehrávač VM6465 s cenovkou 19 800 korun, nicméně z přibližně 100 tisíc vyrobených kusů se do prodeje dostala jen necelá pětina.
První oficiální videokazety se na zdejším trhu objevily o rok později, a to zásluhou hudebního vydavatelství Supraphon. Zpočátku se však jednalo jen o pět titulů, přičemž ceny videokazet se pohybovaly od 390 do 690 korun. Asi netřeba příliš zdůrazňovat, že nabídka poptávku ani zdaleka pokrýt nestačila – tím spíš když legální tituly postrádaly to, po čem lidé toužili nejvíc, a sice západní filmy, které se do kin ani televize vůbec nedostaly.
Jeden hlas pro celý film
Skutečný hlad po filmech musel uspokojit černý trh. Kazety se ze Západu propašovávaly, kopírovaly se z ruky do ruky a promítaly se na poloilegálních domácích projekcích. Kvalita obrazu přitom klesala s každým dalším přepisem – u kazet, které prošly řadou kopií, se kontury rozpíjely do mlhavé šedi. Divákům to ale tolik nevadilo, protože šlo o jediný způsob, jak zhlédnout díla světové kinematografie.
Svébytnou českou disciplínou se stal takzvaný rychlodabing. Jediný člověk při přehrávání četl překlad za všechny postavy najednou, díky čemuž se jeho huhňavý, nosový hlas stal pro celou generaci nezaměnitelným zvukem té doby. Diváci své oblíbené dabéry rozeznávali a dávali jim přezdívky jako Šeptal, Huhňal nebo Pohodář.
Mezi skutečné legendy oboru patřili překladatel František Fuka, spisovatel a novinář Ondřej Neff nebo pozdější frontman kapely Žlutý pes Ondřej Hejma. A občas se jim povedly skutečné perly: Neff měl při Hvězdných válkách zkomolit jméno hlavního záporáka, a tak diváci místo Dartha Vadera slyšeli „Dara Vedara". Pro mnohé byl přitom tento syrový překlad autentičtější než uhlazený dabing z televize.
Po revoluci byly kazety na každém rohu
Po pádu železné opony rázem zmizelo kouzlo zapovězeného, protože z filmů na kazetách se stalo docela obyčejné spotřební zboží, na jehož půjčování se dalo slušně vydělat. Prvním porevolučním vydavatelem videokazet u nás se stala společnost Lucernafilm Video, brzy na to se ale do samotného půjčování pustil kdekdo. Nové provozovny vyrůstaly takřka všude – v pronajatých krámcích, přízemích paneláků i provizorně upravených přístavcích.
Sledování zapůjčených filmů se stalo pátečním rituálem pro mnoho rodin: členská průkazka, procházení regálů, dohadování o tom, co se bude večer promítat, a spěch, aby byla kazeta druhý den vrácená včas a bez pokuty. Není divu, že trh s videopůjčovnami rychle bobtnal. V roce 2001 fungovalo jen v Praze kolem 300 půjčoven videokazet a DVD a od každé novinky si jejich majitelé pořizovali několik kopií. A přesto se na nejžádanější tituly stály fronty.
Konec videopůjčoven přišel rychle
Nutno podotknout, že zlatá éra netrvala dlouho. Nástup DVD videopůjčovnám ještě chvíli pomohl, brzy je však začal drtit internet. Kolem let 2008 a 2009 přišel zlom: internetové pirátství a levná DVD prodávaná v trafikách připravily desítky pražských půjčoven o zákazníky a jejich počet v metropoli klesl pod sto. Do roku 2011 zbývaly poslední tři desítky a nové trháky do nich obvykle dorazily v jediné kopii. Majitelé se snažili udržet nad vodou různými způsoby, někteří třeba půjčovnu propojili s internetovou kavárnou.
Stejný osud potkával provozovny po celém světě. Americký řetězec Blockbuster, kdysi symbol videopůjčoven, definitivně zkrachoval na konci roku 2010. Ránu z milosti pak zasadily streamovací služby: například Netflix, který kdysi sám začínal jako zásilková videopůjčovna, je v Česku oficiálně dostupný od začátku roku 2016.
Sledování filmů se nakonec přesunulo zpět do obývacích pokojů, jen kazety nahradily datové přenosy a předplatné. Fyzické videopůjčovny z českých ulic prakticky vymizely a zůstaly spíš předmětem nostalgie – připomínají dobu, kdy byl výběr filmu na páteční večer společnou rodinnou událostí a kdy se za pozdní vrácení kazety platila pokuta.
Zdroje: casopistribuna.cz, dspace.cuni.cz, kroniqa.cz, kinobox.cz, life.forbes.cz