Živnostenský rejstřík eviduje údaje o podnikatelských subjektech. Vyhledávat v něm může kdokoliv

K čemu slouží živnostenský rejstřík

Živnostenským rejstříkem se jinými slovy rozumí registr živnostenského podnikání, který tvoří rozsáhlou databázi podnikajících osob. Jedná se o informační systém veřejné správy, který má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. V tomto registru jsou uvedeny informace o fyzických a právnických osobách, jež podnikají na území České republiky. To znamená, že jsou v něm zahrnuty jak čeští podnikatelé, tak i zahraniční subjekty podnikající v ČR.

Registr živnostenského podnikání obsahuje údaje nejen o živnostnících, kteří aktuálně provozují podnikatelskou činnost, ale také o podnikatelích, jejichž živnostenské oprávnění bylo před méně než čtyřmi lety zrušeno. Po uplynutí čtyřleté lhůty od zániku nebo zrušení živnosti je záznam z živnostenského rejstříku vymazán.

Obchodní versus živnostenský rejstřík

Vedle živnostenského rejstříku existuje ještě takzvaný obchodní rejstřík. Zatímco živnostenský rejstřík spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, ten obchodní má na starosti Ministerstvo spravedlnosti ČR. Ačkoliv se od sebe tyto databáze liší svým obsahem, jsou si ve své podstatě velice podobné.

Zásadní rozdíl mezi uvedenými registry spočívá v podnikatelských subjektech, které jsou v nich evidovány. V živnostenském rejstříku naleznete údaje především o osobách samostatně výdělečně činných (OSVČ), kterými mohou být fyzické i právnické osoby.

Důležitou podmínkou pro zařazení těchto subjektů do registru živnostenského podnikání je, že svoji podnikatelskou činnost provozují na základě živnostenského oprávnění. Naproti tomu v obchodním rejstříku jsou pak registrovány následující subjekty:

obchodní společnosti, družstva, OSVČ podnikající na území ČR, které o zápis samy požádaly nebo jim ho nařizuje speciální právní předpis, zahraniční podnikatelské subjekty specifikované v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, další osoby, jimž tuto povinnost ukládá zvláštní právní předpis.

Jak se zapsat do živnostenského rejstříku

Založením živnostenského oprávnění se z vás stává osoba samostatně výdělečně činná a živnostenský úřad má povinnost do pěti dnů od vzniku živnosti zaznamenat tento údaj do živnostenského rejstříku. Samotná OSVČ se tak vůbec nestará o zápis do registru, vše je po vyřízení potřebné administrativy už v rukou úřadu.

Jakmile je zápis proveden, může si kdokoliv z řad široké veřejnosti dohledat základní informace o vašem podnikání. Nemusíte se ale obávat, že by se každý zvědavý člověk dostal ke všem údajům, které jste poskytli živnostenskému úřadu. V registru jsou zveřejněny pouze určité informace. Údaje, u kterých hrozí, že mohou být jakýmkoliv způsobem zneužity (citlivé údaje), se samozřejmě nezveřejňují.

Obsah živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík je přístupný široké veřejnosti online, takže si údaje o podnikajících osobách a subjektech můžete procházet prakticky odkudkoliv na světě. Postačí vám k tomu připojení k internetu a webový prohlížeč. Mezi veřejné údaje o podnikatelích, které je v tomto registru možné vyhledávat a prohlížet na počítači, tabletu i telefonu, patří:

jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby,

datum narození,

identifikační číslo,

adresa sídla,

předmět podnikání a datum vzniku živnostenského oprávnění,

místo provozovny,

informace o odpovědném zástupci,

údaje o pozastavení živnosti.

Jak v živnostenském rejstříku vyhledat informace

V živnostenském rejstříku může informace vyhledávat kdokoliv, kdo má přístup k internetu. Databáze se nachází na webových stránkách Portálu živnostenského podnikání, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Procházet registr je přitom možné prostřednictvím několika základních údajů.

Pro získání požadovaných informací je potřeba zadat do formuláře alespoň jednu z položek, které jsou v něm uvedeny. Čím více jich však vypíšete, tím konkrétnější bude výsledek hledání. Pokud všechny údaje neznáte, pak to ničemu nevadí. Bohatě bude stačit, když zadáte například jen identifikační číslo nebo jméno a příjmení podnikající osoby.

V případě, že zadáte třeba pouze příjmení hledané osoby, může nastat situace, kdy registr vygeneruje více výsledků. Z toho důvodu se doporučuje uvést alespoň dva údaje, abyste se rychleji dopracovali k tomu, co potřebujete. Vyhledávání ve formuláři pak nabízí dvě možnosti, a to buď podle osoby, nebo podle subjektu.

Položky pro vyhledávání podle subjektu:

IČO,

název subjektu,

role subjektu,

adresa sídla,

omezení platnosti.

Položky pro vyhledávání podle osoby:

jméno,

příjmení,

datum narození,

role osoby,

omezení platnosti.

Kde sehnat výpis z živnostenského rejstříku

Pro ověření údajů, které se týkají podnikatelské činnosti určité osoby, slouží výpis z živnostenského rejstříku. Ten je požadován například bankami při žádosti o podnikatelský úvěr nebo pro zřízení podnikatelského účtu. Tento výpis je možné sehnat buď na kontaktním pracovišti kteréhokoliv živnostenského úřadu, nebo na pobočkách sítě Czech POINT. Dokument je přitom možné získat jak v listinné, tak v elektronické podobě.

