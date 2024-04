Zimbabwe opět zkouší zkrotit extrémní inflaci. Tamní vláda představila již šestou vlastní měnu, tentokrát krytou zlatem

Obrovská inflace, která se vrací každých pár let. I tak by se dala popsat situace v jihoafrickém státě Zimbabwe, jehož obyvatelé od roku 2008 zažili celkem šest měnových reforem. Žádná z nich sice zemi požadovanou ekonomickou stabilitu nepřinesla, přesto se ale tamní politici nevzdávají. Jejich nejnovější pokus o změnu tedy nahradí pět let používaný zimbabwský dolar zimbabwským zlatem (Zimbabwe Gold – ZiG).

Zimbabwský dolar totiž od začátku letošního roku přišel o zhruba 80 procent své hodnoty a vůči významným světovým měnám oslaboval takřka každý den. Kvůli tomuto prudkému pádu kurzu většina obyvatel země opět přešla na dříve používaný americký dolar, přičemž někteří obchodníci dokonce zimbabwskou měnu zcela odmítali přijímat.

Malá důvěra lidí pramení podle Bloombergu i z toho, že mnozí z nich už kvůli nestabilní měně několikrát přišli o své úspory. Vůbec nejhorší situace v Zimbabwe panovala v roce 2008, kdy tamní inflace podle odhadů Mezinárodního měnového fondu přesáhla 500 miliard procent. Od tohoto roku už lidé v případě jakýchkoliv větších problémů s měnou sami automaticky přecházeli právě na platby v amerických dolarech.





Nové bankovky od konce dubna

Nová měna Zimbabwe má být podle tamní vlády v mnoha ohledech lepší. Což by měla zajistit především skutečnost, že ZiG bude plně krytý zhruba 100 miliony dolarů v hotovosti a 2522 kilogramy zlata v hodnotě dalších 185 milionů. Právě krytí zlatem má vést k tomu, že lidé budou nové měně věřit a začnou ji sami používat místo té americké. Kromě tohoto kroku navíc Zimbabwe zavede povinnost, aby firmy pomocí nové měny uhradily alespoň polovinu svých daní.

Se ZiGem se začalo bezhotovostně obchodovat v minulém týdnu, přičemž centrální banka stanovila počáteční směnný kurz na 13,56 ZiGu za jeden americký dolar. Peněžní instituce, maloobchodníci a další zprostředkovatelé mají nyní zhruba 20 dní na úpravu svých interních systémů, které musí novou měnu zvládnout přijímat.

Všem držitelům účtů v zimbabwských dolarech musí banky automaticky převést jejich stávající zůstatky na novou měnu. Hotovostní transakce v ZiGu by pak měly být spuštěny 30. dubna, což je zároveň datum, kdy se do oběhu dostanou i nové bankovky a mince.

Americký dolar představuje jistotu

Ač se nejnovější plány Zimbabwe zdají být promyšlené, i tak mnozí ekonomové upozorňují, že vzhledem k rozsáhlým problémům předchozích zimbabwských měn bude přesvědčování obyvatel země o důvěryhodnosti nového platidla velmi náročné. Minimálně v nejbližších měsících se tedy dá očekávat, že většina lidí bude pro své každodenní platby nadále používat americký dolar.

Skepticismus místních popsal třeba obchodník Chamunorwa Musengi. „Možná ZiG na nějakou dobu podpoří naši ekonomiku, ale nemyslím si, že se s novou měnou něco změní. Podobnou situací už jsme si ostatně několikrát prošli. Když vláda zavedla dluhopisy, věci se na krátkou dobu stabilizovaly a pak se zase začaly zhoršovat. Teď má sice jeden dolar hodnotu 13 ZiGů, klidně se ovšem může stát, že zase skončíme na nějakých 40 tisících za dolar,“ uvedl pro Voice of America.

Guvernér zimbabwské centrální banky John Mushayavanhu je ovšem přesvědčen, že přechod na novou měnu je jediným možný krokem pro záchranu situace. „Děláme to, co děláme, abychom zajistili, že naše místní měna nezanikne. Nyní chceme dosáhnout aspoň toho, že na konci letošního roku proběhne 30 procent transakcí v zemi v ZiGu,“ uzavřel Mushayavanhu.