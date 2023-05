Zelené vystřízlivění: zaměstnanci solární firmy založili odbory a dostali padáka

Zaměstnanci společnosti Bright Power inspirováni plánem demokratických politiků Green New Deal si založili odborovou organizaci. Se svým záměrem na zvýšení mezd ale u „zelené“ firmy tvrdě narazili. Vyhození technici si stěžují, že se vedení chová stejně jako uhelné nebo ropné firmy.

Stavební dělníci newyorské firmy Bright Power si v dubnu pod vlivem demokratické političky Alexandie Ocasio-Cortezové založili odborovou organizaci v solární firmě. Nyní jsou bez práce. Neuspěli v jednání o zvýšení hodinové mzdy a vedení společnosti se rozhodlo je nahradit subdodavatelskou firmou.

„Dospěli jsme k závěru, že bude obchodně nejsmysluplnější, abychom instalaci solárních modulů plně přenechali subdodavateli,“ vysvětlil ředitel firmy Jeffrey Perlman.

Technici tvrdí, že to je odveta za jejich organizaci v odborech. „Je to pokrytectví v rámci jejich mise zelené energetiky. Udělali přesně to, co udělá uhelná nebo každá jiná zlá firma,“ kritizuje vedení Chris Schroth, jeden z propuštěných.

I když bývá sektor obnovitelných zdrojů energie považován za odvětví budoucnosti a pokroku, chování k zaměstnancům se od zavedených firem v průmyslu neliší, napsal web Motherboard.

Propuštění všech 12 pracovníků, kteří fotovoltaické systémy montují v době, kdy se firmě mimořádně daří, působí nelogicky. Poptávka po solární energii v bytových domech v Bronxu, Manhattanu a Brooklynu je obrovská. Bright Power je v USA jednou z nejrychleji rostoucích firem na trhu.

Na svých stránkách společnost hlásí, že chce maximalizovat zisky nejen v realitním sektoru ale také v rámci celé planety, protože podporuje zelenou energii. Minimální mzda je v metropoli New York uzákoněna na 15 dolarů za hodinu. Technici požadovali 56 dolarů, protože to je průměrná mzda pro elektrikáře pracující na projektech vyplácených městem New York.

