Žebříčku měst, ve kterých se žije nejlépe, opět vévodí evropské metropole. V čele je potřetí za sebou Vídeň

Zatímco během pandemie koronaviru docházelo k častým a poměrně výrazným změnám, v posledních třech letech se pořadí měst v žebříčku Global Liveability Index příliš nemění. A to z hlediska všech pěti kritérií, která společnost Economist Intelligence Unit (EIU) hodnotí.

Kvalita života se letos ve 173 hodnocených aglomeracích zvýšila v průměru o pouhých 0,06 bodu. Analytici z EIU přitom brali v potaz úroveň stability, zdravotnický systém, kulturu, životní prostředí, ale také možnosti vzdělávání a infrastrukturu.

Svoji pozici na čele žebříčku nezměnila nejen první Vídeň, ale ani většina ostatních měst. Jediné Toronto se letos do první desítky nedostalo, protože aktuálně zažívá bytovou krizi. Další dvě kanadské metropole (Calgary a Vancouver) zde zůstaly, ale těm evropským v podobě již zmíněné Vídně, Kodaně a Curychu (a s výjimkou Ženevy) konkurovat nedokázaly. Stejně jako se to nepodařilo australskému Melbourne. Kromě nich se do Top 10 dostaly ještě Sydney, Ósaka a Auckland.





Vídeň spojuje to nejlepší ze severu a jihu

Perfektního skóre dosáhla Vídeň hned ve čtyřech kategoriích – ostatně i proto v žebříčku zvítězila již potřetí za sebou. Sice tentokrát nehostila žádné významnější kulturní události, a tak v tomto ohledu mírně ztrácela, ale stále nabízí řadu možností kulturního a sportovního vyžití, přičemž oblíbená je i pro svoji gastronomickou scénu a blízkost horské přírody. Vedle toho mohou Vídeňané využívat efektivní a cenově dostupnou veřejnou dopravu a vysoká je zde rovněž kvalita bydlení.

„Vídeň funguje jako dobře namazaný stroj,“ cituje BBC tiskového mluvčího vídeňského turistického portálu Nikolause Graesera. Ten dodává, že rakouská metropole spojuje efektivitu severoevropského města s životním stylem typickým pro jižní Evropu.

Chytrý Curych obklopený přírodou

V pořadí třetí Curych sbírá aktuálně jedno ocenění za druhým. Nedávno byl totiž označen jako „nejchytřejší“ město na světě, což dokazuje hlavně jeho technologickou vyspělost spojenou s řadou fintech a biotech startupů, ale i spoluprací s komerční sférou a univerzitami. Na přední příčky žebříčku Global Liveability Index se švýcarské město dostalo především díky bezpečnosti, spolehlivé dopravě, přírodním krásám a kvalitnímu vzdělávání i zdravotnictví.

„Obecně je město velmi čisté a vytvářejí se v něm klidné a spořádané komunity,“ popisuje marketingová manažerka tamní divize platformy pro výměnnou dovolenou People Like Us Alexandra Humbelová. A zároveň říká, že je aglomerace chráněna před nebezpečími, která hrozí na mnoha jiných místech, žije se zde bez stresu a všude povětšinou vládne pozitivní energie.

Melbourne jako město komunit a firemní kultury

V Melbourne se za poslední rok zvýšily náklady na bydlení, ale obyvatelé tohoto australského města si stále chválí jeho kulturní rozmanitost, gastronomii i celkovou kvalitu života. V žebříčku mu tak namísto loňské třetí příčky patří příčka čtvrtá.

Zásadní roli zde navíc hraje také pracovní morálka a rozvoj komunit, které si zakládají na bezpečnosti a podpoře rodin s dětmi. „Vysokou životní úroveň zde můžete mít i se skromným příjmem, místní obyvatelé jsou velmi laskaví a kultura má světovou úroveň,“ uzavírá Gus Gluck, manažer rozvoje obchodu v Neighbourhood Wine Group.

Top 10 nejlepších měst pro život dle EIU

Pořadí Město Stát Skóre 1. Vídeň Rakousko 98,4 2. Kodaň Dánsko 98,0 3. Curych Švýcarsko 97,1 4. Melbourne Austrálie 97,0 5. Calgary/Ženeva Kanada/Švýcarsko 96,8 7. Sydney/Vancouver Austrálie/Kanada 96,6 9. Ósaka/Auckland Japonsko / Nový Zéland 96,0

Zdroj: Global Liveability Index