Žebříčku měst s nejlepší hromadnou dopravou kralují evropské a asijské metropole. Praha je na druhém místě

Server Time Out zveřejnil pravidelný výčet měst s nejlepší hromadnou dopravou, s jakou se člověk může během svých cest setkat. Kvalitu MHD ověřoval podle několika kritérií. Tazatele zajímalo především to, jak snadno a rychle je možné se místními autobusy, tramvaji i metrem pohybovat. Došlo ale také na vzájemné propojení mezi jednotlivými typy dopravy, komfort, bezpečnost a kulturní zážitek z cesty. Průzkum byl sice zaměřen jen na obyvatele toho kterého města, výsledky hodnocení však jistě ocení i turisté. A jak že konkrétně si jednotlivé metropole vedly?

2. Praha

Autor: Depositphotos

Česká metropole patří k nejkrásnějším v Evropě a panorama tramvají s Hradem nebo jinými památkami v pozadí jí dodává doslova magické kouzlo. Vizuálně zajímavé jsou ale i stanice metra. Každá z nich má jedinečný design, který tvoří historické obložení na nejstarším úseku trasy A i futuristické prvky na lince C. Nejde však jen o vzhled. Celý systém je velmi spolehlivý, komfortní a bezpečný. Nejrychlejší způsob přepravy představuje zmíněné metro, jež by se mělo do roku 2030 rozšířit ještě o linku D.