Potravinářská značka Živina zaměřená na výrobu omáček, fermentovaných potravin a dalších produktů pro domácí vaření navázala spolupráci s několika velkými obchodními řetězci. Její výrobky si nyní mohou zákazníci pořídit v kamenných prodejnách Albertu, Billy a Globusu nebo prostřednictvím Alzy.
„Od počátku se snažíme, aby lidé měli zdravé a kvalitní jídlo na dosah ruky a nemuseli pro něj chodit jen do specializovaných prodejen. Nově si zákazníci naše produkty mohou přihodit do košíku při běžném nákupu cestou z práce,“ říká Kudera z pozice generálního ředitele Živiny.
Od kimchi k široké distribuční síti
Příběh značky se začal psát v roce 2021, kdy Kudera vyráběl první várky kimchi a hummusu ve sklepě své tchyně na Moravě. Postupně do sortimentu přibyly asijské omáčky, kari pasty, základy na polévky i tradiční české omáčky, na jejichž vývoji se podílí také produktový tým vedený někdejším šéfkuchařem pražské Esky Ondřejem Dufkem.
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Dosud Živina své produkty v Česku i na Slovensku prodávala především prostřednictvím vlastního e-shopu, online supermarketů Rohlík a Košík a přibližně tří stovek menších partnerských prodejen se zdravou výživou. Stejně tak ji mohli zákazníci najít ve vybraných pobočkách Kauflandu nebo jihočeského COOPu.
Aktuálně značka nabízí v obchodních řetězcích 15 klíčových produktů, v případě zmíněného Rohlíku či Košíku je ale výběr zhruba dvojnásobný, přičemž nic by se na tom nemělo měnit ani příští rok. Nejširší sortiment zůstane na vlastním e-shopu, kde se prodávají i sezónní limitované edice, například vánoční dárkové balíčky nebo jarní pesto z medvědího česneku.
Od navázání partnerství s dalšími předními v Česku působícími obchodními řetězci si Kudera a spol. slibují mimo jiné rychlejší růst firemních tržeb. Cílem je dosáhnout v tomto ohledu do roku 2030 hranice jedné miliardy korun.
Nové omáčky mají usnadnit každodenní vaření
Spoluprací s Albertem, Billou, Globusem a Alzou se vedení Živiny zároveň snaží reagovat na rostoucí zájem zákazníků o potraviny bez umělých přísad, za které jsou podle jeho informací si ochotni připlatit. Z interních údajů společnosti vyplývá, že si kimchi, na němž značka původně vyrostla, pravidelně kupuje více než 800 tisíc lidí v Česku.
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Společně s rozšířením distribuce firma navíc přichází i se čtyřmi novými omáčkami. Nabídku doplňuje Sriracha z čerstvých chilli papriček a fermentovaného česneku, omáčka Na čínu s houbami shiitake, Sladkokyselá omáčka s 57procentním podílem zeleniny a Miso glazé kombinující miso pastu, sójovou omáčku, mirin a saké. Všechny novinky jsou podle společnosti veganské, bezlepkové a vyráběné v Česku.
Novými produkty plánuje značka oslovit především rodiny s dětmi a zákazníky, kteří nemají na přípravu jídla dostatek času. „Smyslem je ušetřit jim práci s každodenním vařením tak, aby kvůli spěchu nemuseli slevit ze zdravého životního stylu,“ vysvětluje Kudera s tím, že omáčky stačí přidat k orestovaným surovinám a krátce prohřát.