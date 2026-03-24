Že na e-shopu najdete, co zrovna hledáte, je vlastně malý zázrak, říká Dušek z Luigi’s Boxu

V dnešní době lze online pořídit takřka cokoliv. Od nových bot přes dioptrické brýle až třeba po zánovní automobil. Co vše jsme na internetu schopni a ochotni koupit, závisí ve výsledku především na nás. A také na tom, jak moc sofistikovaně byl daný e-shop navržen. Protože asi jen máloco dokáže v dnešní uspěchané době člověka od nákupu odradit tak spolehlivě, jako když během několika desítek vteřin nic z toho, po čem se pídí, nenajde.
„E-shopy jsou ve své podstatě katalog a sklad zboží. A to se musí nějak zákazníkovi nabídnout, zpřehlednit, odkomunikovat, vysvětlit,“ ví Roman Dušek, šéf produktu ve společnosti Luigi’s Box, což je platforma, která se specializuje právě na vývoj nástrojů pro optimalizaci vyhledávání na internetových obchodech. „Vyhledávání je pokročilá disciplína, která se neustále posouvá. E-shop si nevystačí s fulltextem. Inteligentní vyhledávač musí v milisekundách pochopit záměr laika, poradit si se slangem, gramatikou i překlepy a naservírovat přesně to, co má člověk v hlavě. Teprve pak se z ,online katalogu‘ stává skutečný obchod,“ vysvětluje redakci Euro.cz.
První stránka, a dost
Řada uživatelů sociálních sítí si už navykla na to, že jim algoritmy budou o to více nabízet obsah, o který v poslední době projevili zájem. A s e-shopy se to má podobně. Ani jejich vyhledávače nepracují pouze s tím, co do nich „vyťukáváte“ zrovna teď, ale berou v potaz i to, co vás zajímalo v minulosti.
„E-shop má v jedné kategorii nebo ve vyhledávání stovky či tisíce produktů. Uživatel si ale vždy prohlédne nejvýše ty na první straně, takže nějakých čtyřiadvacet. Cílem by přitom mělo být, aby na těchto prvních pozicích byly pro daného uživatele ty top produkty, ze kterých si vybere. Tedy pokud třeba hledá tenisky, musí tam být správné velikosti a od správné značky,“ zdůrazňuje Dušek.
„Data z asi čtyř tisíc e-shopů nám ukazují, že u zákazníků, kteří vyhledávání použijí, je o 44 procent vyšší pravděpodobnost konverze. Pro zajímavost, v segmentu knih se vyhledávání podílí na tržbách ve čtyřech z deseti případů, přičemž u některých B2B e-shopů je to dokonce až 90 procent. Přesto některá vyhledávání končí na prázdné stránce. V e-shopech s pokročilými nástroji jsou to jednotky procent. Pokud ale není optimalizovaný, je poměr prázdných výsledků výrazně větší. Což je naprosto zásadní, protože třetina lidí po neúspěšném hledání z e-shopu okamžitě odchází,“ říká.
AI jako vyškolený prodejce
S nástupem umělé inteligence se chování zákazníků do značné míry proměnilo, soudí Dušek. Je přesvědčen, že doby, kdy byli lidé ochotni dělat poctivé rešerše toho, který produkt je pro ně nejvhodnější, již nadobro pominuly. Dnes očekávají, že za ně tuto práci odvede e-shop, totiž AI.
„Vidíme dva trendy: jednak lidé chtějí zadávat do vyhledávání komplexnější dotazy, často delší, specifičtější – ty e-shop musí umět zpracovat –, nebo na druhou stranu právě obecnější a chtějí, ať je e-shop pochopí, potažmo ať se doptá na jejich potřeby a umí na ně náležitě odpovědět,“ přibližuje odborník.
Tedy jinými slovy, spotřebitelé očekávají, že ChatGPT a ostatní AI nástroje, které se internetoví obchodníci rozhodli do svých webů implementovat, se budou chovat v podstatě stejně, jako kdyby přišli do běžné kamenné prodejny a v ní si vyžádali pomoc od vyškoleného prodavače. Rozvoj těchto technologií způsobil, že se zákazníci od nich chtějí „nachytřit“ a povídat si s nimi o svých potřebách.
Jaké ponaučení by si z toto e-shopeři měli vzít? Především fakt, že lidé nestojí o to prodírat se obrovským množstvím produktů, jež jsou na míle vzdáleny od toho, co hledají. Pakliže by jim jakýkoliv internetový obchod nabízel stovky takřka totožných výrobků, riskuje, že u zákazníka vznikne jakási rozhodovací paralýza, v důsledku níž si nakonec nic nevybere. Čím by byl podnikatel sám proti sobě.
„Laik neví, podle čeho si má z 500 podobných vysavačů vybrat ten jeden, který je pro něj nejlepší. Nebo proč ho má zajímat velikost kol u sekačky na trávu. V kamenné prodejně by si povídal s prodavačem, který ho k té správné sekačce dovede a poradí mu. V online obchodech takoví asistenti zatím většinou chybí, ale e-shopy je poptávají. A my tuhle potřebu díky novým technologiím dokážeme řešit,“ doplňuje Dušek.
Fungující systém udrží zákazníka lépe než nízká cena
Faktorů, díky nimž člověk na e-shopu najde to, co skutečně hledá, je celá řada. Důležitým dílkem celé technologické skládačky je našeptávač, tedy funkce, která například po „vyťukání“ písmen „iph“ okamžitě rozpozná, že zákazník s největší pravděpodobností bude poptávat iPhone. Jasně, jsou chvíle, kdy může být člověku spíše na obtíž. O tom, že funguje, každopádně podle Duška nemůže být pochyb: „Je to zdánlivá drobnost, ale u nakupujících, kteří ho využijí, je třikrát větší pravděpodobnost konverze. Předvídá záměr zákazníka. Jde mu na ruku, pomáhá přesněji formulovat dotaz.“
Velkou pozornost by všichni provozovatelé internetových obchodů měli každopádně věnovat i způsobu řazení produktů na webu, o němž zde již byla částečně řeč. Dle zkušeností odborníků naprostá většina zákazníků, konkrétně až 95 procent z nich, vybírá jen z toho, co vidí na první stránce. „A na každé další to pak padá binárním půlením – to znamená, že na druhé stránce končí dalších 2,5 procenta, na další 1,25 procenta a tak dále,“ objasňuje manažer Luigi’s Boxu.
Klíčových je zejména prvních osm pozic. Pakliže ty neobsahují pro zákazníka relevantní věci, a to nejen typově, s velkou pravděpodobností dojde na situaci, kdy nakupující přestane scrollovat dál a svůj dotaz přeformuluje. Tedy v lepším případě. V tom horším e-shop zcela opustí a zkusí své štěstí jinde. Co na tom, že sklad daného internetového obchodu překypuje výrobky, které jeho potřeby splňují dokonale? Nejsou-li vidět, přichází veškeré úsilí prodejce vniveč.
Co se filtrů týče, pravdou podle Duška je, že většina lidí je aktivně nepoužívá. I z důvodu toho, že čím dál více z nás nakupuje z mobilu, kde najít je nebývá mnohdy úplně snadné. Na druhou stranu platí, že samotné vyhledávání by s nimi v ideálním případě mělo být propojené.
„Když napíšete ,žluté boty‘, základní a zastaralý fulltext vrátí výsledky, které mají někde napsáno ,žluté‘. To ale neodpovídá tomu, co zákazník chce. Když chce žluté boty, tak má dostat žluté boty. Nechce boty, které mají v textu uvedené ,boty obsahující žluté vzory‘ nebo například ,tričko s obrázkem žlutých boty‘. To je nerelevantní. Pokročilý vyhledávač toto řešit a rozpoznat umí. Najde nejen boty, které mají někde v textu napsáno ,žlutá‘, ale i všechny, které mají tu barvu uvedenou jako produktový parametr,“ konstatuje Dušek a na závěr dodává: „Z naší zkušenosti je fungující systém často lepší pro udržení zákazníka, než nízká cena. E-shop tedy nesmí být jenom digitalizovaný katalog produktů, který nutí spotřebitele stát se odborníkem proto, aby mohl něco koupit. Je důležité, aby technologie fungovala v pozadí jako neviditelný, ale geniální prodavač. To buduje důvěru. Protože nakonec platí, že zákazník se vždy vrátí tam, kde se mu nakupuje dobře.“