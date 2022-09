Zážitek z nakupování posouváme do 21. století, říká šéf online katalogu Biano

Původně vznikla jako online katalog nábytku a dekorací, který měl návštěvníky inspirovat a bytovým designérům sloužit k prezentaci vlastních projektů. Postupem času se však platforma Biano přetransformovala v online tržiště, přes které během roku nakoupí statisíce až miliony zákazníků. A podle generálního ředitele Michaela Zelinky je čeká zcela specifická zkušenost. Biano totiž nepovažuje pouze za místo sdružující tisíce e-shopů, ale hlavně za komunitu a parťáka při nakupování. „Snažíme se zážitek z nakupování přesunout do 21. století,“ přibližuje pro Euro.cz.

Ačkoli to ještě před několika lety na denní bázi nebylo, počet zákazníků, kteří přes internet nakupují nábytek a dekorace, neustále přibývá. A to i díky covidu, který oblast e-commerce otevřel též lidem, již o ni do té doby nejevili žádný zájem. Bohužel i přes zvyšující se nápor na e-shopy zůstává zážitek z nákupu zpravidla stejný. Tedy alespoň co se týče ,home&decor‘ segmentu. Konkrétně Zelinka by v této oblasti uvítal mnohem výraznější modernizaci a citlivější vnímání potřeb jednotlivých spotřebitelů.

„Nákup nábytku má velmi mnoho specifik a jen málokdy ho kupujeme takzvaně vytržený z kontextu. Při nákupu se naopak obvykle řídíme tím, co se k jednotlivým produktům hodí,“ vysvětluje Zelinka.

Místo plné inspirace

Podle zakladatele Biana je na čase, aby se nákup online zbavil staromódních zvyků a přizpůsobil se moderní technologické současnosti. A přesně o to se skrze něj také poslední čtyři a půl roku snaží. Činí tak třeba v rámci takzvaného Biano Studia, kde mohou zájemci svoji představu o dokonalém bydlení přenést rovnou do virtuálního světa a zjistit, jak k sobě jednotlivé produkty ladí. Navíc se mohou inspirovat též projekty ostatních návštěvníků.

Pohodlné nakupování má pak zajistit i umělá inteligence, kterou si v Bianu sami vyvíjejí. Ta nejenže jednotlivé produkty kategorizuje a filtruje podle konkrétních specifik, ale pomáhá rovněž při výběru zboží přímo koncovému zákazníkovi. „Nikoho nebaví prohlížet sedm tisíc křesel. My je dokážeme zobrazit efektivně a rychle tak, aby člověk to pravé našel pouhým pohledem,“ říká Zelinka a dodává, že v případě, kdy produkt nabízí více obchodů, mohou zájemci jeho cenu porovnat a najít tu nejnižší.

Umělá inteligence pak v neposlední řadě myslí i na samotný vkus zákazníka. Záměrně tedy volí podobné produkty, o nichž předpokládá, že mu budou designově nejvíce vyhovovat. „Tato úloha je pro počítač záludná, protože se jedná o velmi subjektivní pocit. I samotní lidé s tím občas mají problém,“ komentuje Zelinka. V případě poptávky po zcela konkrétním produktu pak návštěvníkům pomůže vizuální vyhledávání, kdy jim technologie v různých obchodech vyhledá zboží na základě vyfocené či nahrané fotografie.





Sedm zemí a brzy i Řecko

Kromě Česka momentálně Biano své služby nabízí i v zahraničí, a to konkrétně v šesti zemích. Jen pár posledních kroků mu pak zbývá k expanzi také na řecký trh, ve kterém by platformu mohl Zelinka spustit už během několika následujících týdnů. „Vzhledem k tomu, že nemáme sklady ani zákaznickou podporu a je to čistě o našich technologiích, jsme na expanzi připraveni dobře,“ objasňuje. Díky širokému portfoliu partnerských e-shopů jim dnes už navíc nedělá problém ani hledání vhodných zahraničních prodejců nábytku. „Když přidáváme zemi, u nějakých stávajících partnerů jen rozšíříme pole působnosti,“ dodává.

Loni přes platformu zákazníci nakoupili produkty v celkové hodnotě přesahující 1,7 miliardy korun. Letos se firmě dle Zelinkových slov rovněž daří. A rostou i zahraniční trhy. Na druhou stranu je tento rok extrémně turbulentní, a to nejen kvůli inflaci a energetické krizi, ale i v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Z těchto důvodů očekává Biano ,plochý‘ meziroční růst. Konkrétní ani přibližnou částku Zelinka poskytnout nechce. Upřesňuje však, že si firma i nadále drží svoji ziskovost. Stejně jako v posledních třech letech.

Do budoucna by se moderní technologie v online nakupování měla podle zakladatele Biana obecně více zaměřovat na trendy týkající se personalizace. Zákazníkům by tak e-shopy mohly nabízet zboží přímo na míru jejich vkusu. To by jinými slovy znamenalo, že by nákup už nepřinášel stejný zážitek pro všechny, ale každému dle jeho chuti. A posouvat by se měla i samotná oblast ,home decoru‘, ve které osobitost přináší nelehkou výzvu. Zejména pokud jde o umělou inteligenci.

Konkrétně Biano chystá pro zákazníky novinku v podobě neuronové sítě, jež bude na základě zákazníkova vkusu schopná ,říct‘, jaké vybavení je hezké a které nikoli. „Neznám nikoho jiného, kdo by o tom přemýšlel. Zatím jsme v rané fázi, ale výsledky vypadají slibně,“ uzavírá Zelinka.