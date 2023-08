Zapomeňte na ,spořák‘, peníze se dají zhodnotit i crowdfundingem. Přes službu Fingood Češi takto poskytli už 1,8 miliardy korun

Zdá se, že spořicí účty, termínované vklady a podílové fondy už Čechy neuspokojí tolik jako dřív, stále více lidí totiž hledá nové způsoby, jakým své peníze zhodnotit. Jedním z nich je třeba investiční crowdfundingová platforma Fingood, přes kterou v prvním pololetí letošního roku investovalo více než 11 tisíc lidí. Ty láká vidina vyššího výnosu.

„Většina našich nových investic je vypisována s tříletým investičním horizontem, investoři si tak fixují v průměru 12procentní výnos na tři roky. Taková sazba bude za dva až tři roky představovat opravdu vysoké zhodnocení,“ vysvětluje generální ředitel Fingoodu Vít Endler.

Od začátku roku nalili čeští investoři do malých a středně velkých firem přes investiční crowdfundingovou platformu celkem 466 milionů korun, což je o 63 procent více než loni. S rychlým růstem navíc společnost počítá i nadále, neboť čeká i větší zapojení malých a středních firem, které mají výrazně ztížený přístup k bankovnímu financování. „Úrokové sazby jsou na 20letých maximech, úvěrové požadavky jsou přísnější, celý proces zdlouhavý,“ přibližuje Endler a dodává, že celkem Fingood už zprostředkoval investice za 1,8 miliardy korun.

Část investorů je stále nedůvěřivá

Kromě podpory rodinných firem, investic s příběhem či záchrany tradičních značek dbá platforma také na bezpečnost celého úvěrového procesu. Z toho důvodu jejím schvalovacím procesem projde pouze jeden ze čtyř zájemců, přičemž nejčastějším způsobem zajištění bývá zástava nemovitostí, a to hned ve dvou třetinách případů.

„Nově jsme, zřejmě jako jediná podobná platforma v Evropě, spustili vlastní ratingové hodnocení. A když už se ve výjimečných případech firma dostane do potíží se splácením, máme velmi efektivní restrukturalizační proces,“ uvádí Endler s tím, že výsledkem je klesající podíl nesplácených úvěrů. Ten ke konci června dosáhl 1,7 procenta. „Část potenciálních investorů se stále bojí alternativních investic, chceme proto ukázat, že naše úvěrová pravidla jsou minimálně stejná, nebo přísnější než v bankách,“ doplňuje zakladatel.

V nově spuštěném ratingovém hodnocení Fingood porovnává všechny investiční příležitosti podle 12 pevně daných kritérií. Díky tomu se mohou investoři v potenciální rizikovosti jednotlivých nabídek lépe orientovat.

Crowdfunding jako řešení společenských problémů

Ačkoliv se Fingoodu aktuálně daří, či snad lépe řečeno možná právě proto, chystá její vedení jednu velkou změnu, respektive posun vpřed. Připravuje se totiž na budoucí expanzi do zahraničí. Ba co víc, služba by rovněž ráda získala evropskou crowdfundingovou licenci od České národní banky.

„To nám umožní nabízet investorům ještě bohatší nabídku investic a naopak evropští investoři budou moci podpořit vybrané české projekty,“ míní Endler, který věří, že zelenou v tomto ohledu získá ještě v letošním roce. V mezidobí se hodlá soustředit také na technologický rozvoj a zavádění řady novinek.

Kromě toho, že crowdfundingové platformy představují alternativní možnost zhodnocení peněz, mohou se rovněž podílet na řešení společenských problémů. Příkladem je třeba realitní crowdfunding, jenž má dokonce potenciál zmírnit bytovou krizi v Česku. „Crowdfundingové platformy poskytují digitální trh, kde mohou developeři prezentovat své projekty, získávat investory a shromažďovat finanční prostředky. Zapojením různorodých investorů, včetně místních obyvatel, crowdfunding nemovitostí podporuje pocit vlastnictví a zapojení veřejnosti,“ objasňuje zakladatel a generální ředitel společnosti BrikkApp Jan Večerka.

Podle toho je výhodou, že zmíněný proces nejenže sdružuje lidi se společným zájmem o revitalizaci svého okolí, ale také zajišťuje, že jsou v rámci jeho rozvoje zohledněny potřeby a preference dané komunity.