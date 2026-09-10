Zapomeňte na Silicon Valley, jedno z největších center AI vyrostlo v Torontu. Pomohli mu Hinton, univerzity i otevřená imigrační politika

Právě tento uznávaný odborník pomohl čtyři desetiletí poté položit základy moderní AI a proměnit technologickou scénu největšího města Kanady. Dokázal totiž kolem sebe vytvořit rozsáhlý ekosystém, do něhož dnes patří giganti jako Google, Nvidia, Meta nebo Microsoft i řada startupů, které v blízkosti místní univerzity otevřely kanceláře či výzkumné laboratoře – jen o technologické firmy ale nejde, investici ve výši zhruba 300 milionů dolarů (více než šest miliard korun) do svého torontského AI centra nedávno oznámila třeba farmaceutická společnost Sanofi.
Výše uvedené skutečnosti podle analýzy CBRE znamenají, že má Toronto třetí nejlepší trh technologických talentů v Severní Americe, před ním jsou jen San Francisko a Seattle. K takto silné pozici města, které je široké veřejnosti známé spíše jako kolébka světového hokeje, přispívají též instituce propojující veřejný a soukromý sektor, například Vector Institute, jejž Hinton spoluzaložil s cílem převádět výzkum AI do komerční sféry.
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„Měl jsem štěstí, protože před dvaceti lety se tomu věnovalo jen velmi málo lidí, a tak do Toronta přicházeli chytří mladí studenti. A z nich se nyní stala celá generace lídrů v oblasti umělé inteligence,“ uvádí sám vědec v rozhovoru pro CNN.
Kanada sází na technologie
Na rozvoji místního ekosystému chce stavět i kanadská vláda, jejíž premiér Mark Carney prosazuje národní strategii, která počítá s více než dvěma miliardami dolarů (téměř 42 miliardami korun) na podporu výzkumu AI a jejího využívání, vzdělávání či nových bezpečnostních pravidel. Pokročilé technologie jsou pro zemi důležité i kvůli zhoršujícím se vztahům se Spojenými státy. A jak upozorňuje Hinton, Kanada by neměla být v této oblasti závislá pouze na svém sousedovi nebo Číně.
Toronto má zároveň několik dalších výhod, které mu pomáhají lákat zahraniční talenty – od mezinárodní gastronomické scény až po kanadský zdravotnický systém. Do karet městu navíc hraje i přívětivější imigrační politika. Kanada totiž láká mezinárodní talenty nebo třeba i ty, kterým se nepodařilo prodloužit vízum H-1B potřebné k pobytu v USA.
Zároveň město ležící na břehu Ontarijského jezera těží ze své blízkosti k významným trhům, jako jsou New York, Washington nebo Chicago. A i když nesporným centrem technologického průmyslu zůstává San Francisko, kde v něm pracuje zhruba o pětinu více lidí, torontští podnikatelé tvrdí, že výhodou jejich ekosystému je právě to, že vzniká mimo silně konkurenční prostředí Silicon Valley.
Levnější bydlení a kvalitnější školství
Jedním z představitelů nové generace místních lídrů v AI je Nick Frosst. Na University of Toronto studoval u Hintona a v roce 2017 se stal jedním z prvních zaměstnanců jeho laboratoře v Googlu. Později spoluzaložil firmu Cohere zaměřenou na podnikovou umělou inteligenci, jejíž hodnota dosáhla sedmi miliard dolarů (zhruba 146 miliard korun).
Přesto se při zakládání společnosti nerozhodl pro tradiční cestu do Silicon Valley, protože v Torontu se mu prostě a jednoduše líbilo. „Je tu skvělý technologický ekosystém, ale i skvělá akademická, podnikatelská a umělecká komunita. Je tady prostě všechno,“ tvrdí Frosst.
Také podle dalších podnikatelů má město mnoho výhod. Patří k nim nižší životní náklady než v San Francisku, a to díky nižším cenám bydlení, dostupné zdravotní péči a kvalitnímu školství, což ve výsledku znamená, že firmy mohou získat kvalitní zaměstnance levněji. Zároveň se Toronto nepotýká s tak vysokou fluktuací pracovníků jako zmíněné Silicon Valley.
Pestré prostředí podporuje nové nápady
San Francisco bývá často spojováno s humbukem a nadšením kolem AI, nicméně v Torontu existuje podle Frossta větší otevřenost k přátelským debatám: „Není tu jen monokultura a technologičtí pracovníci, je tu od všeho trochu. Myslím, že právě to vede k inovacím, protože lidé přemýšlí i o věcech, které nejsou aktuálně populární.“
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Zřejmě i díky tomu už kanadský digitální sektor podle údajů tamní vlády přispívá k HDP země více než 140 miliardami dolarů (téměř tři biliony korun). A domácí AI ekosystém může podle Hintona pomoci také v případě, že umělá inteligence povede k výraznému úbytku pracovních míst.
„Pokud AI způsobí velkou nezaměstnanost, budeme chtít, aby zisky, které vzniknou nahrazováním pracovníků, zůstaly v Kanadě. Jedině tak z nich bude možné u nás odvádět daně a podporovat lidi, kteří o zaměstnání přišli,“ vysvětluje Hinton.
Země láká i kapitál
Pro podniky se sídlem v zemi javorového listu je výhodou i stále větší snaha firem a vlád po celém světě diverzifikovat nákup pokročilých technologií a nespoléhat jen na Spojené státy. Například v Cohere zaznamenali příliv nových poptávek poté, co Bílý dům v červnu zavedl exportní omezení týkající se modelů Anthropicu. „Kanadská vlajka je symbolem, který vzbuzuje důvěru. Snažíme se zvyšovat odolnost a nezávislost každého, kdo naši technologii používá,“ podotýká Frosst.
Že firma sídlí mimo Silicon Valley, už navíc nemusí být zásadní překážkou pro získání kapitálu. Důkazem budiž například Raquel Urtasunová, která před pěti lety odešla z vedení laboratoře autonomního řízení Uberu v Torontu a založila vlastní firmu Waabi vyvíjející samořídicí kamiony. Ta letos získala v investičním kole Series C více než miliardu dolarů (necelých 21 miliard korun), což byla největší investice do kanadské společnosti v historii.